David Bisbal, sobre la pérdida de su padre: "Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador"

David Bisbal vive uno de sus momentos más difíciles. El cantante ha anunciado este martes 10 de febrero el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años. El artista ha hecho públicas sus primeras palabras en Instagram tras conocerse la muerte de su progenitor, que llevaba tiempo luchando contra el alzheimer.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", ha comentado en un post de Instagram, acompañado de imágenes de su padre de joven.

José Bisbal Carrillo, nacido el 1 de diciembre de 1941 en Almería, fue una figura histórica del boxeo español y uno de los deportistas más emblemáticos de su ciudad natal. Fue el primer boxeador almeriense en proclamarse campeón de España y consiguió ese título en siete ocasiones, compitiendo en categorías como peso gallo y peso pluma durante una trayectoria profesional que abarcó casi dos décadas.

Más allá de sus logros deportivos —con un total de 83 combates profesionales, entre victorias, derrotas y empates—, Bisbal Carrillo fue reconocido por su disciplina, su humildad y su entrega al deporte en una época en la que el pugilismo español comenzaba a abrirse paso.

En los últimos años, José Bisbal llevaba una larga lucha contra el alzheimer, una enfermedad que el propio David Bisbal había abordado públicamente en entrevistas y en su documental sobre su carrera, donde mostraba momentos íntimos con su padre y el impacto emocional de la enfermedad en la familia.

Al fallecer, Bisbal Carrillo estaba rodeado de sus seres queridos en Almería. El padre del cantante residía en un centro especializado, según El Diario de Almería.

El pasado 1 de diciembre, David Bisbal felicitaba a su padre por su 84 cumpleaños. En Instagram, publicaba una imagen de José en su etapa de boxeador con una dedicatoria: "Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería", comentaba.