Estos son los malagueños que han dado las campanadas en televisión: de Terelu Campos a Canco Rodríguez

Dar las campanadas es el sueño de todo personaje público, especialmente si forma parte del panorama televisivo, ya que normalmente acaban siendo una especie de premio por tu año de trabajo, logrando buenas audiencias. Este último es el caso de dos periodistas malagueños que, junto a Toñi Moreno, darán las campanadas este año en Canal Sur: Ana Hinestrosa y Enrique Romero; ambos son líderes a nivel autonómico en las mañanas informativas con Hoy en día y en el caso de Romero, es un icono del mundo de los toros con su histórico programa Toros para todos. En el caso de Romero, no es la primera vez que vive la experiencia, así que seguro que dará calma a las dos comunicadoras.

Decenas son las parejas que han presentado las campanadas en el panorama televisivo en la última década. Algunas disfrutan algún año, de refilón, y disfrutan de la experiencia y otras ya son clásicas, como es el caso de Alberto Chicote y Cristina Pedroche, que no fallan cada Nochevieja, con la incertidumbre como siempre de qué vestido llevará la madrileña.

Pero ojo, que en este largo listado de nombres, más allá de Ana Hinestrosa y Enrique Romero, hay muchos malagueños, más de los que uno sea capaz de recordar. Aquí algunos de los más recordados en los últimos 20 años:

Manuel Bandera

Campanadas de Manuel Bandera y Anne Igartiburu. E.E

Uno de ellos, el actor Manuel Bandera, que acompañó a Igartiburu en La 1 en las campanadas de 2010, un año muy especial para la cadena ya que eran las últimas campanadas en las que habría anuncios. 2010 supuso un antes y un después para la televisión pública. Así, Igartiburu también cumplía quince años en la cadena y cinco dando las campanadas, por lo que fue un año repleto de aniversarios.

El malagueño bromeaba durante la emisión con la temperatura que hacía aquella noche. "Esto no se le hace a un malagueño", decía. Igartiburu le daba la razón, como "malagueño saleroso". "Es una de las Nocheviejas más frías que recuerdo. Hace solo cuatro graditos", respondía la profesional. Para Bandera fue el broche de oro a un año de triunfos con Chicago, Amar en Tiempos Revueltos y Mira quién baila.

Eduardo Bandera y Silvia Medina

Si había un comunicador clásico en Málaga y fiel a sus tradiciones, ese era el fallecido Eduardo Bandera. En las campanadas de 2006 se unió a la actriz Silvia Medina para tomarse las uvas en la plaza de las Tendillas de Córdoba con Canal Sur.

La pareja, vestida como la ocasión pedía, se mostraba muy ilusionada porque Canal Sur y los andaluces les eligieran como opción para despedirse de 2005. Algo que "solo podrían hacer una vez en la vida", como bromeaba el presentador.

Como pasaba con Manuel Bandera, 2005 también resultó ser un año redondo para Medina, que recibió un Ondas junto al resto de su equipo en Arrayán, una serie mítica donde las haya para todos los andaluces.

El presentador y actor malagueño Eduardo Bandera falleció a los 54 años de edad en septiembre de 2024 dejando un vacío muy grande en el panorama televisivo andaluz, pero sobre todo en el malagueño. Era uno de los grandes rostros de fiestas como la Feria de Málaga, aunque llevaba especialmente en el corazón la Semana Santa, y más concretamente a la Hermandad Salesiana, donde su hijo es hombre de trono.

Enrique Romero

Como decíamos al comienzo del artículo, otro malagueño ilustre en el mundo de la comunicación, sobre todo en la información taurina, es Enrique Romero, que dio las campanadas en Canal Sur, también junto a Silvia Medina, en 2007, 2008 y 2009 y con Ana Cristina Ramírez en 2010 y 2011.

El profesional, que ha crecido profesionalmente en la cadena autonómica del sur, ya se ha convertido en uno de los comunicadores andaluces que más veces ha dado las campanadas y este año vuelve a repetir, tras más de una década, con Ana Hinestrosa y Toñi Moreno.

Pablo Pineda

Una imagen de Pablo Pineda en la retransmisión. Canal Sur

El actor Pablo Pineda dio las campanadas de 2020 en Canal Sur y, días previos al gran momento, reconocía que no estaba nada nervioso, sino deseoso de que llegara. Además, explicaba a los compañeros de Hoy en Día entre risas que esperaba no hacerse un "Marisa Naranjo" y que todos los andaluces pudiesen tomarse las uvas en el momento correcto sin confundirse con los cuartos.

El malagueño estuvo acompañado de otros compañeros como Paz Santana, Rocío León y Modesto Barragán desde la plaza de San Sebastián de Antequera.

Terelu Campos

Una imagen de las campanadas de Terelu. E.E

Como no podía ser de otra manera, pese a que María Teresa Campos nunca dio las campanadas, sí que lo hizo su hija Terelu en las de 2018 acompañada de sus compañeros de Sálvame, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano y la fallecida Mila Ximénez.

En la Puerta del Sol de Madrid para Telecinco, los colaboradores se lo pasaron en grande con sus mejores galas. La fiesta después siguió en plató con Jorge Javier Vázquez, el maestro de ceremonias. Campos lucía un vestido blanco impoluto que Patiño definía muy adecuadamente como un "menos es más".

Canco Rodríguez

Canco Rodríguez en las campanadas. E.E

Es, probablemente, uno de los actores malagueños con los que más nos hemos reído gracias a su papel de 'El Barajas' en Aída. En las campanadas de 2014, Telecinco decidió que cerrarían el año Paco León, Pepe Viyuela, Miren Ibarguren y Canco Rodríguez, grandes intérpretes de personajes de Aida, como homenaje a la serie que finalizó ese mismo año y que fue uno de los mayores éxitos de la cadena.

Así, estas campanadas resultaron divertidas y muy locas ya que cada uno de los actores interpretó su respectivo papel en 'Aída'. Con trajes negros los chicos y un vestido repleto de transparencias Ibarguren, que contrastaban con el cachondeo marca de la casa, los actores pudieron quedarse orgullosos de su actuación en las campanadas, un momentazo que seguro jamás olvidarán.