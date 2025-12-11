Plaza Mayor celebra una Navidad solidaria que da voz a la imaginación de los más pequeños

​Estas Navidades, Plaza Mayor refuerza su compromiso social y educativo con una propuesta que sitúa a la infancia y a las familias en el centro de la experiencia navideña. Una iniciativa que combina talleres creativos, lectura compartida y apoyo solidario, con el objetivo de que cada visita al centro sume imaginación, tiempo de calidad y ayuda real a quienes más lo necesitan.

Hasta el 14 de diciembre, los niños podrán participar en talleres de creación de cuentos en los que darán forma a su propio relato navideño. A través de la app Tale Me, elegirán personajes, escenarios y aventuras, convirtiendo la lectura en juego y la escritura en una herramienta de expresión emocional.

El formato participativo de los talleres favorece la atención, la concentración y la confianza en la propia voz, permitiendo que cada niño explore su universo interior mientras aprende a ponerse en el lugar de otros personajes.

Vista general del centro comercial Plaza Mayor en Málaga.

​“Mi viento interior”, un cuento con propósito solidario

Estos talleres se vinculan con la iniciativa solidaria “Mi viento interior”, un cuento escrito e ilustrado por Tania Izquierdo e impreso por Edelvives, disponible en Plaza Mayor durante todo el mes de diciembre hasta agotar existencias.

El libro invita a los niños a identificar y expresar sus emociones, convirtiéndose en un recurso para familias y educadores. La lectura compartida ayuda a trabajar la autoestima, la empatía, la ansiedad, la alta sensibilidad o la neurodivergencia, fomentando el diálogo afectivo en el entorno familiar.

“Mi viento interior” forma parte de una iniciativa conjunta impulsada por Sonae Sierra en sus centros comerciales en España, entre ellos Plaza Mayor. El 100 % de lo recaudado con la venta del libro se destinará a la Fundación Aladina, entidad que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias; de modo que cada ejemplar vendido se convierte en apoyo directo a proyectos que mejoran su calidad de vida y su bienestar emocional.

“En Sonae Sierra creemos firmemente en la responsabilidad que tenemos como compañía de contribuir al bienestar de las comunidades en las que operamos. Este cuento refleja nuestro compromiso con la infancia y con valores como la empatía, el respeto y la esperanza”, destaca Alberto Bravo, Director de Property Management de Sonae Sierra para España y Portugal.

Asimismo, la filosofía del proyecto conecta directamente con la visión del centro de utilizar la cultura como herramienta de bienestar. Según su autora, Tania Izquierdo, “este cuento pretende ser un espacio de calma y conexión. Una historia que acompañe a los niños y a las familias en el descubrimiento de lo que sienten, ayudándoles a poner palabras, colores o sonidos a sus emociones. No busca enseñar, sino escuchar”.