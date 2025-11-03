Qué fue de los extriunfitos malagueños: de Nuria Fergó a Salma Díaz, los caminos tras Operación Triunfo

Han pasado apenas unas semanas desde que comenzó Operación Triunfo 2025, una nueva edición del conocido programa musical llena de chavales con ilusión, ganas y mucho talento. Aunque este año no hay presencia malagueña, el talent show, desde que en 2001 arrasara en audiencias, ha recibido en su Academia a multitud de jóvenes de la provincia.

En el camino, algunos han tenido más suerte que otros en la música, como Pablo López (OT 2008), David Bisbal (OT1), Aitana y Lola Índigo (OT 2017) o Manuel Carrasco (OT2), con carreras consolidadas. Otros han seguido en la música con un público más reducido, pero fiel; y algunos incluso han encontrado el éxito en otros ámbitos. Empresarios, actores, influencers, voces de musicales o estrellas de televisión: ¿qué ha sido de los extriunfitos malagueños?

Nuria Fergó (Nerja) – OT 1

Nuria Fergo

La primera triunfita malagueña fue Nuria Fergó, natural de Nerja. La artista aportó el toque más flamenco a la primera edición del concurso con sus giros y quejidos inconfundibles. Su actuación más recordada sigue siendo Noches de Bohemia junto a Manu Tenorio.

Tras su paso por OT, donde llegó hasta la gala 13, ha publicado varios discos y recorrido España con giras y espectáculos teatrales. En los últimos meses ha homenajeado a María Dolores Pradera con la gira Toda una vida, que compagina con su #FergóTour25 y formatos íntimos a piano y voz.

También ha cultivado su faceta como actriz, participando en Padre no hay más que uno 2, de Santiago Segura, y en la serie Servir y proteger. En teatro, interpretó a Sara Montiel en Mi última noche con Sara, un musical en su honor.

Cristie Sánchez (Fuengirola) – OT 2

La fuengiroleña Cristina Sánchez, conocida como Cristie, participó en la segunda edición y permaneció seis semanas en la Academia. Tras publicar su disco Puro Teatro, desapareció durante años del foco mediático.

En 2020 reapareció en La Voz, donde logró que Antonio Orozco y Laura Pausini giraran sus sillones, eligiendo finalmente el equipo de la italiana. También ha participado en Tierra de talentos (Canal Sur), un espacio que define como su “renacer”.

Actualmente sigue activa en redes, compartiendo su música y actuaciones en dinner shows, siempre con la misma entrega que la caracteriza. "Malagueña hasta en el andar", dice su biografía de Instagram, por lo que parece que sigue siendo una fiel amante de su tierra, aunque en ocasiones haya tenido que trabajar en la distancia.

Pablo López (Fuengirola) – OT 2008

Probablemente, el triunfito malagueño más exitoso. Quedó segundo en su edición, confirmando la famosa “maldición” de los ganadores: los segundos siempre triunfan más.

Tras unos años de silencio, en 2013 regresó con Vi, un tema que relanzó su carrera. Desde entonces ha acumulado nominaciones a los Grammy, Premios Dial y Los 40 Awards, además de ser coach en La Voz.

Hace unas semanas lanzó su single A paso lento, poniendo voz a Sosegá, el “palo sin prisa” de Cervezas Alhambra. En lo personal, López atraviesa un gran momento: acaba de casarse con Laura Rubio, su compañera en La Voz.

Esther Aranda (Málaga) – OT 2008

Compañera de edición de López, Esther Aranda vivió una experiencia amarga en OT, que ella misma definió en EL ESPAÑOL como un caso de bullying. Tras su expulsión en la gala 6 y un tiempo de silencio y reflexión, decidió abandonar la música.

Hoy es una empresaria de éxito en Málaga, con los restaurantes La Bernarda y Pepeleches, además de dirigir una empresa de proyectos inmobiliarios (reforma, decora e invierte) a través de Inhábita Inversiones.

Con más de 25.000 seguidores en Instagram, comparte su día a día, viajes, outfits y consejos de belleza, además de trabajar como community manager para varias empresas. Sin duda, una de las personas que más ha conocido el éxito desde un punto de vista fuera de la música.

Cristina Rueda (Marbella) – OT 2009

Representó a Marbella en la séptima edición del concurso, destacando por su potente voz rasgada con tan solo 16 años.

Después participó en La Voz (equipo de Antonio Orozco) y se adentró en el mundo de los musicales: Priscilla, Reina del desierto; Hoy no me puedo levantar; 33, el musical o We Will Rock You.

Sin embargo, su gran salto llegó con La Mesías, la serie de Los Javis, donde interpretó a Aina, el pasado año. “Ha sido una experiencia transformadora”, escribió en su perfil de Instagram. En la serie coincidió con Amaia, ganadora de la edición de OT 2017. Para la malagueña, el rodaje de esta serie ha sido una "experiencia transformadora".

"Qué viaje… qué afortunada me siento de formar parte de esta obra de arte que habéis creado, Javier Calvo y Ambrossi. Os quiero y admiro muchísimo. Gracias por depositar vuestra confianza en mí, me habéis regalado un personaje soñado, Aina. Se me explota el corazón", escribía en su Instagram.

A principios de octubre, la artista compartía en su Twitter una opinión acerca del estado actual del formato de Operación Triunfo: "Ojalá hubiese tenido este jurado en mi edición… es otra historia… así, con esos criterios, sí que se evoluciona en una academia", publicó. Durante su edición, el jurado era mucho más televisivo y se generaban más confrontamientos entre sus miembros y los concursantes, que no recibían realmente una crítica objetiva acerca de lo que habían hecho sobre el escenario.

Mario Jefferson (Fuengirola) – OT 2011

@soymariojefferson Cuando Noemí era jurado y no madre de academia 😄 ♬ sonido original - Mario Jefferson

Mario Jefferson participó en Operación Triunfo 2011, una edición polémica y especial, ya que desde el final de los cástines hasta la entrada en la Academia pasaron seis meses. El programa solo duró cinco semanas debido a su cancelación ya que este estaba en horas bajas en Telecinco, especialmente por la poca audiencia.

El malagueño quedó como el tercer clasificado con una de las voces más agudas y peculiares de la historia del programa. Pese al poco tiempo que pudo disfrutar de la experiencia, desde su salida de la Academia, Jefferson ha hecho de todo. Ya de pequeño, hizo dos musicales, Oliver Twist y Peter Pan.

Lanzó su disco y ha ido sacando algunos singles, como Agua de coco. Además, participó en otros programas de televisión, como Factor X España (antes de entrar en OT) y también apareció hace unos años en un programa de Tu cara me suena (imitando a Amaia Montero) y llegó al casting final de Factor X Reino Unido.

El joven artista ha sabido utilizar muy bien las redes sociales, especialmente TikTok, donde tiene casi medio millón de seguidores gracias a sus vídeos virales, sus covers y sobre todo sus imitaciones. A primeros de año estuvo en el concurso de televisión Bake off, donde famosos deben reinventarse en el mundo de la repostería.

Mireya Bravo (Alhaurín de la Torre) – OT 2017

Bravo formó parte de la edición que supuso el resurgimiento del formato en TVE. Vivió, probablemente, algo parecido a lo que sintieron los chicos de la primera edición, todo un delirio colectivos. Muchos de sus seguidores creen que su expulsión fue "la más injusta" de todas, pues bordó la actuación con la que se marchó del programa.

Su primer sencillo, Corazón vendío, fue un auténtico hit hace cinco años y supera las 2,5 millones de visitas en YouTube. Así, la alhaurina, tras la salida de su primer disco, ha ido encadenando sencillos que no han terminado de despegar, pues tuvo problemas con algunas discográficas.

Sin embargo, en agosto de 2022, tras dos años de parón, regresó a la música bajo el sello Air Music Group. En febrero de 2023, Mireya publicaba el primer single de su nueva etapa, Indestructible. Ese mismo año, en julio, publicó un nuevo single, Solo Respira, con el cual anunció la llegada de un nuevo disco en 2024 que no vio la luz.

La joven intentó presentarse al Benidorm Fest 2024 con su single Diez Mil Motivos, pero no lo logró y este fue publicado el 1 de diciembre del mismo año. Sin embargo, no ha vuelto a sacar más música. Cuenta con algunas colaboraciones como influencer y modelo en su perfil de Instagram y a finales del pasado año subió un post donde explicaba que tras terminar el curso de Auxiliar de Medicina Estética, ha seguido formándose por este nuevo camino.

Marta Sango (Torre del Mar) – OT 2018

La torreña Marta Sango contagió energía y espíritu ochentero durante su paso por la Academia, quedando séptima.

Tras OT, entró en el elenco del musical La llamada, de Los Javis, y lanzó temas como Por ti y ¿Qué más quieres de mí?. En 2021 fue candidata en el Benidorm Fest con Sigues en mi mente.

Desde entonces ha actuado en numerosos festivales y versionado temas de artistas como Michael Jackson, su ídolo. En redes ha adelantado que trabaja en nueva música.

Noelia Franco (Málaga) – OT 2018

Dueña de una de las voces más potentes de la historia del talent, "un Ferrari", como le decían en la Academia; Noelia Franco fue la sexta expulsada de OT 2018 pese a actuaciones brillantes como la que realizó en su gala de nominación, interpretando Stone Cold, de Demi Lovato.

Tras el programa lanzó temas como En Ruinas, Solo uno más o Huracanes, y presentó Tú y yo al Benidorm Fest 2024. Este otoño ha lanzado su primer disco, Éter, con el que iniciará una pequeña gira que incluye parada en Málaga (The Hall, 15 de noviembre). Artista independiente, pide el apoyo del público para seguir creciendo: “Cada canción la hacemos con cariño y mucho esfuerzo”, asegura.

Salma Díaz (Fuengirola) – OT 2023

Y la última malagueña de Operación Triunfo hasta el momento es Salma, que resultó expulsada cantando un tema mítico como Cuando zarpa el amor con un gusto y una delicadeza que ya quisieran muchos cantantes profesionales, pero sus comentarios y determinadas actitudes dentro de la Academia no fueron comprendidas por parte del público, que acabó expulsándola con sus votos.

Esta pasada semana, Salma estuvo en la Academia visitando a los triunfitos de OT 2025 para darles consejos e incluso emocionarse con ellos transmitiéndoles lo que se siente al salir del programa. Salma conoce bien la televisión, ya que además de su paso por Operación Triunfo también llegó a ser semifinalista en La Voz España.

Pese a aparecer en estos programas, Salma se ha estado ganando la vida recorriendo chiringuitos y bares de la provincia cantando y haciendo actuaciones en bodas. Desde su salida de Operación Triunfo ha sacado un disco, llamado Sangre de cobarde, con el que ha actuado por diferentes puntos de la geografía española (en Málaga estuvo en mayo) y se la ha visto dentro del mundo influencer, siendo una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de Dulceida hace unos días.