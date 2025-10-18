El bonito nombre de la hija del actor Antonio Banderas: significa "luz y esperanza" y es casi único en España

Antonio Banderas, con su hija Stella del Carmen, en un acto celebrado en Madrid en 2019. GTRES

Antonio Banderas es uno de los actores españoles más internacionales. A sus 64 años, ha logrado decenas de premios a lo largo de su carrera. No solo ha dejado huella en Hollywood por su talento, sino también por su vida personal.

Fruto de su relación con la actriz Melanie Griffith nació una hija cuyo nombre ha despertado siempre la curiosidad de muchos: un nombre elegante, sonoro, y con un toque poético. En España, según el INE, solo hay 59 personas con ese nombre, con una edad media de 19,4 años.

La hija de Antonio Banderas se llama Stella del Carmen, un nombre compuesto que mezcla raíces latinas y religiosas. “Stella” proviene del latín y significa estrella, un símbolo de guía, luz y esperanza. Es un nombre popular en países de habla inglesa, pero poco común en España como nombre independiente.

La segunda parte, "del Carmen", hace referencia a Nuestra Señora del Carmen, una advocación mariana muy venerada en España y América Latina. Este nombre compuesto se asocia con protección, espiritualidad y fuerza femenina.

Al ser tan poco habitual, se convierte en un nombre casi exclusivo. Probablemente su rareza se deba a que, en España, los nombres compuestos con influencias extranjeras no suelen ser tendencia habitual.

A pesar de tener dos padres famosos, Stella del Carmen ha llevado una vida bastante alejada de los focos. Estudió escritura narrativa y ha mostrado interés por el arte y la moda, pero sin seguir exactamente los pasos de sus padres.

La hija de los actores nació en Marbella en 1996, pero estudió en el colegio Wagon Wheel School de Los Ángeles, donde reside actualmente. Este sábado, Stella del Carmen celebra en Valladolid su boda con Alex Gruszynski, especialista en finanzas del sector inmobiliario.

Vinculación con Málaga

Málaga ha sido siempre parte de la vida de Stella del Carmen. Se le ha podido ver junto a su padre en Semana Santa, o pasando unos días de vacaciones en la ciudad junto a su prometido.

"Me considero una fusión de la herencia malagueña y española con la cultura americana. En concreto, de Málaga y España he heredado un profundo aprecio por las tradiciones y un fuerte sentido de la familia. Mis raíces americanas han agregado un elemento de ambición y deseo de perseguir mis sueños", confesaba en una entrevista para Hola.

Y es que Antonio Banderas permanece muy ligado a Málaga. Además del Teatro del Soho, también ha desarrollado en la ciudad otros proyectos como los restaurantes Tercer Acto, La Pérgola del Mediterráneo y Atrezzo.

Actualmente, el actor pasa largas temporadas en Málaga, en una exclusiva vivienda que adquirió en 2014 en una de las zonas más céntricas de la ciudad. Es un impresionante ático situado junto a la Alcazaba.

Con unos 500 metros cuadrados de superficie y dos plantas, es todo un palacete en un edificio impregnado de historia en la zona noble de Málaga, un lugar donde ahora se refugia junto a su pareja Nicole Kimpel.

Desde su terraza se divisa una vista inigualable de la ciudad, con la Catedral, la calle Alcazabilla o el Teatro Romano a pocos metros.