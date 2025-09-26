Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, festivales y ferias en la provincia

Llega el fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos gastronómicos, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 26, 27 y 28 de septiembre.

-San Diego Comic-Con Málaga (SDCC Málaga). El festival pop más importante del mundo llega a Málaga por primera vez, del 25 al 28 de septiembre de 2025 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) con más de 300 horas de contenido exclusivo.

-XIV Noche Europea de los Investigadores en Málaga. Organizada por la Universidad de Málaga y entidades colaboradoras. Se celebrará el viernes 26 de septiembre, con cerca de un centenar de actividades para todos los públicos, incluyendo más de 20 talleres y experiencias científicas para público infantil y juvenil, 32 microponencias temáticas, 4 sesiones de debate sobre actualidad, un encuentro sobre emergencia climática, un maratón de conferencias, visitas científicas y actividades urbanas itinerantes por el casco histórico.

-II Feria de la Juventud Cofrade Malagueña. Se celebrará el sábado 27 de septiembre, de 10:30 a 20:00 horas, en La Caja Blanca, con entrada gratuita hasta completar aforo. Contará con numerosas actividades culturales y lúdicas relacionadas con la Semana Santa, incluyendo conciertos, exposiciones, talleres, tertulias, programas en directo y un novedoso scape room cofrade.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime. Este viernes se presentará 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

-Survival Zombie en Plaza Mayor. El centro comercial se prepara para una noche sin precedentes el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 23:00, cuando sus instalaciones se transformen en el epicentro de 'Survival Zombie', un evento de gran formato que vuelve cargado de novedades y abierto a todos los públicos.

Planes en la provincia

-The Burger Cup en Alhaurín de la Torre. Se celebrará del 24 al 28 de septiembre en el Recinto Ferial, siendo un campeonato nacional que recorrerá varias ciudades. Los asistentes podrán votar por su hamburguesa favorita entre varias marcas y disfrutarán de food trucks de postres, música en directo y actividades infantiles.

-Fiestas de San Miguel de Torremolinos. Se celebrarán del 25 al 29 de septiembre en distintos espacios del municipio, con importantes novedades en la feria de día y la feria de noche.

-Feria de San Miguel de Vélez-Málaga. La localidad acoge la tradicional feria hasta el próximo 29 de septiembre con una variada programación.

-XIX Día de la Almendra de Almogía. Se celebrará el domingo 28 de septiembre, con un mercado de más de 50 expositores, degustaciones, exposiciones y actuaciones musicales. La fiesta está declarada de Singularidad Turística Provincial.

-VII Feria Comarcal Sabor a Málaga en Mijas. Organizada por la Diputación Provincial de Málaga. Se celebrará en el bulevar de La Cala de Mijas del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, de 11:00 a 21:00 horas, con entrada libre y gratuita. Más de una treintena de productores de veinte municipios ofrecerán lo mejor de la despensa malagueña y las excelencias de su gastronomía.

-Concurso Nacional Canino en Benalmádena. Este domingo, 28 de septiembre, en el Recinto Ferial de Los Nadales, un evento que reunirá a más de 70 razas y participantes de toda España, y que promete convertir al municipio en capital del mundo canino durante un día. Se desarrollará a partir de las 10:00 horas.

-Pizarrarock Fest. El rugido de las guitarras y la fuerza del metal resonarán por primera vez en la piscina municipal de Pizarra el próximo 27 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, con la llegada del Pizarrock Fest, un festival gratuito que promete convertirse en una cita imprescindible para los amantes del rock duro en la provincia de Málaga.

-IX Semana de la Moda de Estepona. Se celebrará hasta el 27 de septiembre en la Plaza del Ajedrez, mostrando las colecciones de 12 establecimientos locales con propuestas en moda, belleza y complementos Otoño-Invierno 2025-26.

-XXI Festival San Pedro Rock. Se celebrará el sábado 27 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el Recinto Ferial de la Caridad (zona del Palenque), con entrada gratuita. Contará con un cartel encabezado por las bandas Sex Museum y Los Pepes, acompañadas de los grupos locales Abxenta, Art Club Band, Mutación, B4 Midnight y Blue Solis, además de animaciones infantiles, mercadillo y barras de comida y bebida.

-XIII Exposición de Vehículos Antiguos ‘Ciudad de Marbella’. Se celebrará los días 26 y 27 de septiembre, reuniendo a coleccionistas y aficionados de toda España con más de 45 automóviles históricos, algunos con más de 100 años de antigüedad. El programa comenzará el viernes 26 a las 09:30 horas con una ruta desde el Hotel Paloma Blanca hacia la Serranía de Ronda, y por la tarde, a las 20:00 horas, se realizará la presentación oficial en el bulevar de San Pedro Alcántara, con un recorrido urbano por la Avenida Pablo Ruiz Picasso, la calle Marqués del Duero y otras vías céntricas.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-34º Rallye Gibralfaro-Axarquía. Organizado con el impulso de la Diputación de Málaga. Se celebrará este fin de semana con salida y meta en Rincón de la Victoria, recorriendo Totalán, Comares, Moclinejo, Iznate, Benamocarra, Benamargosa y Cútar. Contará con la participación de 80 vehículos y se disputará en dos etapas.

-Feria y Fiestas en honor a San Miguel Arcángel de Benarrabá. Se celebrarán del 26 al 29 de septiembre, con un amplio programa de actividades dirigidas a vecinos, vecinas y visitantes de todas las edades.