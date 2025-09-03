Un madrileño opina sobre la oferta gastronómica de Málaga: "Es la provincia con más nivel de restaurantes"

En Málaga se come bien, para que nos vamos a engañar. Bares, tabernas, restaurantes, chiringuitos o, en su defecto, merenderos. La oferta gastronómica es muy variada y la calidad es cada vez más buena en toda la provincia malacitana.

No son solo estrellas Michelin lo que destaca en Málaga. Los bares más malaguitas también consiguen atraer a turistas de todos los sitios. Por su parte, los restaurantes más famosos de Málaga ofrecen una experiencia irrepetible.

Los creadores de contenido aprovechan cualquier rincón para grabar contenidos para sus redes sociales. Uno de ellos, Cenando con Pablo (@cenandoconpablo) adora Málaga y siempre aprovecha para venir a visitarla y para comer en algún restaurante, bar o chiringuito y grabar su experiencia en el local.

En una ‘entrevista’ o una comida con Javi (@gordohomologado) hablaron sobre la oferta gastronómica malagueña y algunos sitios donde parar, ya sea para comer o para tomar una tapa con una cerveza y con unos amigos.

El influencer madrileño comenta que “Málaga es la provincia de Andalucía, junto con Cádiz, en la que hay más nivel de restaurantes”.

¿Cuáles son los mejores restaurantes para Pablo Cabezali?

En el vídeo el influencer comenta que si tiene que poner alguna pega a la oferta gastronómica malagueña es la falta de “sitios buenos de carne”. En el vídeo destaca Asador Iñaki, ubicado en la Carretera de Cádiz. Otro que destacó fue el Asador Otaola, en Fuengirola.

Para Cabezali, un plato que es único en Málaga es la ensaladilla rusa. El influencer malagueño destaca la de Dani Carnero en La Cosmopolita, una ensaladilla con jamón “que me parece espectacular”, dice el creador de contenido.

Además de La Cosmopolita, para Cenando con Pablo hay dos ensaladillas más que tienes que probar sí o sí en Málaga. La ensaladilla de Taró, destacando su selva y la gamba utilizada. La segunda es la ensaladilla de La Taberna de Mike Palmer. Sin duda, una parada obligatoria si estás por Málaga.

Al hablar de la Guía Michelin el primer restaurante que salió fue Palodú, una nueva incorporación en la Guía Michelin malagueña. “Comí muy rico ahí”, comenta el influencer madrileño.

Uno de los restaurantes de los que Cenando con Pablo tiene mejor recuerdo se ubica en la Caleta de Vélez. Chinchin Puerto es el restaurante predilecto del madrileño en Málaga. Tiene tan buen recuerdo debido al producto que hay allí.

“Podías pedir muy poca cantidad de todo. Y me acuerdo que las quisquillas te las hacían cocidas, a la plancha, en crudo o en papillote”, dice firmemente y con una mirada penetrante al recordar el sabor de ese producto.

Málaga se consolida como un paraíso gastronómico donde tradición y vanguardia se fusionan para conquistar a locales y visitantes. Desde las ensaladillas más icónicas hasta los asadores más recomendados y las joyas reconocidas por la Guía Michelín, la provincia ofrece un recorrido culinario que no deja indiferente a nadie.

Para amantes de la buena mesa como Cenando con Pablo, cada visita es una nueva oportunidad de descubrir sabores únicos y experiencias irrepetibles, confirmando que Málaga no solo se disfruta con los ojos, sino, sobre todo, con el paladar.