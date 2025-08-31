Esta es la fecha del próximo puente en Málaga: tres días de descanso seguidos

Muchos trabajadores malagueños planifican sus vacaciones y viajes en función de las fiestas nacionales y regionales, que permiten tener unos días extras para disfrutar de alguna escapada.

Se trata de fechas idóneas para organizar viajes o planes, sobre todo con familiares y amigos que viven en otras zonas del país. En lo que queda de año, Andalucía disfrutará de varios puentes más.

En el caso de Málaga capital, se contará con un puente extra debido al próximo festivo local, en septiembre. El día 8, Málaga celebra el Día de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad.

[Giro de 180 grados para los malagueños: el importante cambio que habrá en el calendario laboral de 2025]

Aunque la fecha coincide este año en domingo, la festividad se traslada al lunes, lo que permitirá a los malagueños disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Este será el próximo puente del calendario laboral, pero no el último del año. Andalucía encara el final de 2025 con varias jornadas festivas que abrirán la puerta a nuevos descansos prolongados.

El mes de octubre ofrecerá uno de ellos con la Fiesta Nacional, que se traslada al lunes 13 tras coincidir el día 12 en domingo.

En noviembre llegará la festividad de Todos los Santos, aunque al caer en sábado no generará puente. El gran bloque festivo de la recta final del año llegará en diciembre.

El Día de la Constitución, 6 de diciembre, caerá en sábado, pero se enlazará con el lunes 8, jornada festiva por la Inmaculada Concepción, lo que permitirá disfrutar de tres días de descanso consecutivos.

A todo ello se sumará la Navidad, 25 de diciembre, que este año se celebrará en jueves. Aunque no genera un puente oficial, para quienes puedan tomarse el viernes libre será la ocasión perfecta de enlazar con el fin de semana y disfrutar de cuatro días seguidos.