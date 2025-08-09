Una turista italiana alucina al probar uno de los platos más conocidos de este mesón: “Está rico, es como una sopa de arroz” Paula Fernández

Málaga conquista a los turistas por sus paisajes, el entorno, la tranquilidad o el clima. La naturaleza de la Costa del Sol es algo excepcional, además de sus playas, una parada obligatoria si vienes en verano, pero su gastronomía, versátil en todos los sentidos, no se queda atrás.

Así pues, todo aquel que venga a Málaga en cualquier época del año tiene garantizado que comerá en un sitio sobresaliente. Son muchos los bares, asadores o restaurantes destacados, de hecho, en el centro de Málaga, se encuentra una variedad en la que se mezclan la tradición malagueña y los más modernos.

En general, este restaurante destaca por una comida tradicional malagueña con productos de la tierra y siempre velando por la gastronomía andaluza. Entre sus platos más destacados se encuentran el arroz caldoso con pollo o el lomo en manteca.

No tiene ni Estrella Michelín ni nada parecido, pero lo que tiene es el reconocimiento de los malagueños y eso nadie se lo puede quitar. Independientemente de su ubicación siempre han respetado la tradición.

Paula Fernández, influencer malagueña y su amiga Rebeca, de Italia. Aprovechando la visita de la turista italiana, graban un vídeo en el Mesón Segalerva, donde probaron su famoso arroz caldoso con pollo y compartieron la experiencia a través de TikTok.

Concretamente, Paula Fernández publicó en sus redes sociales el vídeo de Mesón Segalerva, lugar que según explica “era la primera vez que su amiga probaba un arroz caldoso”.

“Yo antes había probado la paella, pero en un sitio que no me gustó nada”, comenta al inicio la chica italiana mientras tiene delante una cazuela que en el interior tiene uno de los manjares del Mesón Segalerva.

“Está muy rico, es como una sopa de arroz, pero muy buena”, declara Rebeca sobre las primeras cucharadas del arroz caldoso. La chica italiana hace especial énfasis en la carne que se utiliza para la elaboración del plato. “Si lo pruebas con carne ibérica te va a gustar mucho más”, le dice la influencer malagueña.

La experiencia de Paula y Rebeca en el Mesón Segalerva no solo refleja el sabor auténtico de la cocina malagueña, sino también el valor de compartir tradiciones locales con quienes vienen de fuera. El arroz caldoso con pollo no fue solo un plato más, sino una puerta de entrada al corazón gastronómico de Málaga.

Este tipo de vivencias demuestran que, más allá de reconocimientos oficiales, son la calidad, el sabor y el calor humano los que convierten a un restaurante en un verdadero referente. Sin duda, lugares como el Mesón Segalerva siguen escribiendo la historia culinaria de la ciudad a base de tradición, sencillez y mucho sabor.