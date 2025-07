El Langui y PhoneGest lanzan una campaña solidaria para apoyar a personas en exclusión social

El actor y cantante Juan Manuel Montilla, "El Langui", junto a la empresa malagueña de telecomunicaciones PhoneGest, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria con un doble objetivo: recaudar fondos para la asociación "A mí no me digas que no se puede" y, al mismo tiempo, dar visibilidad a un proyecto que transforma la vida de jóvenes en riesgo de exclusión social a través de la cultura, el deporte y la educación no formal.

La campaña se lanza este mes de julio a través de Forocoches, el foro más grande del mundo en lengua española, con el que tanto PhoneGest como El Langui tienen una vinculación especial.

De hecho, el artista recuerda cómo fue gracias al impulso de los votos de los foreros que ganó el premio MTV Europa al Mejor Artista Revelación en 2006 con su grupo La Excepción.

"Estoy convencido de que Forocoches va a volver a empujar en este caso un proyecto tan bonito como el que venimos desarrollando desde hace años en la asociación", afirma.

Las donaciones se realizarán directamente a la cuenta bancaria oficial de la asociación, que se indicará en la landing de la campaña y en el hilo oficial de Forocoches.

La mecánica es simple y directa. Por cada donación de 30 euros a la asociación el participante recibe una invitación a Forocoches. Por otra parte, PhoneGest donará un servicio de línea móvil gratuito durante 12 meses.

La entidad, fundada por El Langui, lleva trabajando desde 2009 con jóvenes en situación vulnerable, en diferentes zonas de España, como Pan Bendito (Madrid), San Pedro de Alcántara (Málaga) y otras localidades.

Desde entonces, han realizado múltiples proyectos culturales, educativos y deportivos, como talleres de radio, lírica, hip hop, eventos culturales y escuelas deportivas. Estos proyectos no son permanentes en el tiempo, sino que se adaptan cada año a las necesidades del entorno y a las oportunidades disponibles.

Actualmente, la asociación se encuentra trabajando en el desarrollo de un nuevo club de deportes adaptados, centrado en disciplinas como la Boccia, atletismo adaptado, baloncesto en silla de ruedas y otras actividades para personas con discapacidad, según los intereses y capacidades de quienes se sumen al proyecto.

El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades inclusivas a jóvenes con diversidad funcional, en las zonas donde la asociación tiene presencia y capacidad de acción.

Las donaciones irán destinadas tanto al desarrollo del nuevo proyecto de deportes adaptados como a sostener los proyectos activos que la asociación lleva a cabo, cubriendo necesidades como entrenadores, asistentes, fichas federativas, arbitrajes, desplazamientos, actividades formativas y deportivas, equipaciones deportivas, material deportivo e instalaciones, según vayan surgiendo.

"No se trata solo de donar, se trata de implicarse en algo que está transformando barrios desde dentro. Queremos que esta campaña sea un empujón de comunidad, de esos que solo Forocoches sabe dar", explica Nicolás Rafael Ocaña, cofundador de PhoneGest.