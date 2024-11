La Navidad llega a Málaga: así ha sido el multitudinario encendido de las luces en la calle Larios con Diana Navarro

Desde este viernes, la calle Larios de Málaga vuelve a ser el epicentro de todas las miradas y de un mar de linteras de móviles para grabar a los 16 imponentes ángeles celestiales que protagonizan el alumbrado. Un año más, el Black Friday ha vuelto a coincidir con uno de los eventos más esperados: la inauguración de las luces de Navidad, esta vez de la mano de la cantante Diana Navarro.

La malagueña ha sido la encargada de pulsar el botón para dar la bienvenida a la Navidad bajo la atenta mirada de miles de personas y con un especial homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia.

"Málaga es mi origen, mi motor y es una de las ilusiones más grandes poder hacer algo en mi tierra", ha asegurado la cantante en declaraciones a los medios minutos antes de subir al escenario.

Lo ha hecho acompañada del alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras. "Es importante no perder la ilusión en celebrar la Navidad, tengo muchas ganas de seguir disfrutando de la fiesta", ha comentado Navarro, vestida con una imponente capa roja.

Poco antes del gran encendido, la cantante ha protagonizado un homenaje musical cantando el himno de Valencia junto al Coro Gospel It y Javier Tapia, al piano, para recordar a las víctimas de la Dana. Su segundo regalo para el público ha sido el villancico ‘Brillará’, acompañado de la proyección del videoclip grabado en Málaga.

El esperado momento ha llegado sobre las 19.00 horas. La cantante ha pulsado el botón para dar paso al espectáculo de luces, protagonizado un año más por los ángeles celestiales al ritmo de Jungle Bell Herd, El burrito sabanero’ de David Bisbal, Pupurrí Navideño y ‘All want for Christmas is you’, de Mariah Carey.

Tres pases diarios

La calle Larios albergará tres pases diarios del espectáculo de los Ángeles Celestiales a las 18:30, 20:00 y 22:00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre.

El montaje cuenta con 16 ángeles alados de cuatro metros de altura, que se alzan sobre 32 columnas decoradas con lentejuelas doradas y cristales. Las figuras, diseñadas para brillar también a plena luz del día, lucen colas de 12 metros con efectos efervescentes que imitan estelas en movimiento.

Diana Navarro, en el escenario junto a Francisco de la Torre y Teresa Porras.

La tradición local de los verdiales también se sumará al espectáculo. Pandas de verdiales resonarán en las fechas más especiales: 23, 25, 26, 27 y 28 de diciembre. En concreto, la Panda Raíces de Almogía, ganadora de la Fiesta Mayor de Verdiales 2023 en el estilo Almogía, será la que llene la calle Larios de villancicos autóctonos.

Horarios del espectáculo

El alumbrado navideño de Málaga estará encendido desde las 18:30 hasta la medianoche de lunes a miércoles y domingos. Los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivos, el horario se amplía hasta las 2:00 de la madrugada. En Nochebuena y Nochevieja, podrás se podrá disfrutar de las luces hasta las 6:00 de la mañana.

Por primera vez, los árboles del Paseo del Parque contarán con iluminación propia, complementada con siete nuevos arcos. Estos se sumarán al bosque luminoso habitual de la Alameda Principal cada Navidad.

Además, esta última vía cuenta ahora con unas estructuras con motivos navideños con las que los viandantes podrán sacarse fotografías.