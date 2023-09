Julieta Brand, la firma de moda en Málaga, lanza 'Arte': su nueva colección inspirada en Picasso

Arte. Así se llama la nueva colección de Julieta Brand, la firma que está rompiendo moldes en Málaga desde su nacimiento, hace algo más de un año. Según Maryam Blanes es sin duda la colección más pictórica, artística y castiza hasta la fecha. "Nos hemos dado cuenta desde que empezamos con Julieta que cuánto más sello personal tenga tu marca, más te va a identificar, relata Blanes a EL ESPAÑOL de Málaga, orgullosa de que, por primera vez en una de sus colecciones, tengan sus propios estampados.

"Es algo a lo que ya veníamos dándole vueltas desde hace tiempo. No hay nada más propio que un estampado y he tenido la suerte de contar con la acuarelista andaluza Mavi Casanova para llevarlos a cabo", declara. Los estampados de 'Arte' juegan con lo pictórico en una colección dedicada a Picasso que no deja de ser castiza, como la marca se define desde sus inicios con sus ya icónicas chaquetas goyescas y toreras.

El 8 de abril de 2023 se cumplió el cincuenta aniversario del fallecimiento del artista y Maryam, siempre pensando en hacer colecciones por y para Málaga, pensó que sería muy especial crear moda inspirándose en su trabajo a través de prints que tuvieran un toque picassiano.

El primer paso fue enviarle a Mavi el patrón de una chaqueta goyesca, donde la artista empezó a crear el difuminado que Maryam deseaba. A través de ese fondo que consiguieron, se ha creado la base de una parte de la colección. Aunque creía que con el watercolor era suficiente, finalmente se liaron la manta a la cabeza y crearon un segundo estampado simulando los brochazos de un pintor.

Julieta Brand presenta 'Arte'.

"Lograr esos dos estampados, como siempre digo, es sumar un plus que le faltaba a Julieta. Cada vez nos lo estamos currando más para lograr mi objetivo, que todas las colecciones tengan un sentido y un concepto detrás. Yo le doy mucha importancia a eso. Julieta tiene que ser más que ponerte una chaqueta o un vestido bonito; quiero que llegue lo que estamos haciendo", prosigue la diseñadora.