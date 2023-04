Vestir con el estampado de San Juan es posible: así es la colección Julieta Brand x Málaga Patterns

¿Alguna vez te has imaginado vistiendo una prenda de ropa con el colorido estampado de la Iglesia de San Juan de Málaga? Aunque pueda sonar extraño, desde hace unos días, cuando salió a la luz la nueva colección de la marca de moda malagueña Julieta Brand, puedes hacerlo. En ella, la firma ha colaborado con el proyecto Málaga Patterns, para conseguir unir el arte y la moda estampando en sus nuevos diseños los coloridos cuadrados del Museo Pompidou y el patrón geométrico de San Juan.

Málaga Patterns nació en 2020 de la mente de Nielo Muñoz, actual director de arte de Freepik, con la intención de reflexionar sobre la identidad visual de la ciudad a través de aquellos iconos que la han definido a lo largo del tiempo. Según indican desde el proyecto, era la forma de poner en valor su patrimonio gráfico a través del diseño y reivindicar así las señas de identidad malagueña para que estas no desaparezcan nunca.

Por eso, cuando Maryam Blanes, creadora de Julieta Brand, pensó que quería lanzar una colección totalmente malagueña, no dudó en ponerse en contacto con Nielo, autor de Málaga Patterns, quien aceptó su propuesta. "Quería que fuera algo muy exclusivo, estampar mis propios tejidos para que estos no coincidieran con los de otras marcas, como me había pasado anteriormente. Dándole vueltas, buscando algo que respirara Málaga, pero también que fuera muy Julieta, caí en que lo ideal serían patrones y, por tanto, me decanté por Málaga Patterns, a los que conocía desde antes de que naciera Julieta Brand", cuenta Maryam.

Todo surgió en el puente del pasado mes de diciembre. Maryam descolgó el teléfono y se presentó a Nielo. "Tú no me conoces, soy de Julieta Brand y tengo una idea que te va a encantar", le soltó. Según cuenta la propia creadora de la marca, Nielo le volvió a llamar asegurándole que le encajaba totalmente la propuesta y ya solo faltaba ponerse manos a la obra.

Lo primero que hizo Daniel es ofrecerle a Maryam la amplia oferta de patrones que tenía disponibles para que ella eligiera cuáles eran más fáciles de adaptar a la moda. Entre todas las opciones, lo tuvo claro: San Juan y Pompidou, los dos primeros patrones que Daniel creó en el marco de su proyecto. "San Juan es la Málaga más tradicional e histórica y Pompidou es la más contemporánea. Ambos patrones son muy coloridos, pero diferentes. Me encantaron. La idea de que vayamos haciendo más, me encantaría. Ojalá este proyecto de llevar Málaga a la moda fuese algo inherente y se quedara siempre en Julieta, yo encantada", prosigue la creadora de la firma.

Los diseños

Elegidos los estampados, ahora tocaba seleccionar qué diseños eran los ideales para realzarlos. En este sentido, Maryam decidió que la clave tenía que estar en hacer sentir a cualquier tipo de mujer cómoda llevándolos. Es por eso por lo que creó un kimono, un traje, un vestido largo y un vestido cut out para la colección.

El kimono para aquellas a las que les guste ir cómodas; el vestido largo para todas, pues nunca falla; el cut out para las más jóvenes, al ser más atrevido; y el traje para aquellas ejecutivas que quieran darle un toque a su look laboral. "El perfil de Julieta no tiene edad. Es que tengo a chicas que quieren un Julieta para su graduación, pero también tengo a mujeres que lo quieren para sus bodas de oro. Incluso nuestro próximo paso son los vestidos de novia festivos, los que se ponen para bailar y darlo todo. Por eso no puedo dirigirme solo a una edad, trato de extrapolar la idea a diferentes tipos de mujer", cuenta Maryam.

¿Y la moda masculina? Aunque le ruegan mil veces por Instagram que lance una colección para hombres de camisas estampadas "malaguitas", de momento Julieta se queda sin Romeo. "Ahora mismo no nos da la vida. Me lo piden muchísimo, pero todo es una inversión. Hay que comprar tejidos, estampar, cortar, coser... hacer los diseños en diferentes tallas... Yo haría mil tallas, para todos los géneros, pero hay que ir paso a paso, ver si esto funciona y seguir dando pasos. El próximo va a ser el tema de las novias", explica.

Toñi Moreno viste el traje Helena con Bustamante. tmoreno73 Instagram

Llevan siete meses con su showroom en la plaza de la Constitución, en pleno corazón de Málaga y, pese al poco tiempo, la firma está yendo sobre ruedas. Ahora quiere sacar sus modelos a la calle a través de tiempos multimarca, puesto que al showroom, situado en una tercera planta, solo se atreve a subir una clientela más selecta.

La agencia que viste a la presentadora Toñi Moreno y a la cantante India Martínez también ha apostado por Julieta para crear sus estilismos. También la creadora de contenidos Margarita de Guzmán (@invitadaideal) pasó por Julieta hace apenas unos días. "No tenemos gabinete de comunicación y yo misma llevo las redes. Aún no hemos empezado con la publi en Internet. Pero ha sucedido la magia aún sin hacerlo. No puedo estar más contenta", reconoce Maryam, que dejó su anterior trabajo hace un año para embarcarse en esta nueva aventura que tanta ilusión. "Le dicen a la Maryam de aquel momento lo rápido y bien que iba a ir todo y para nada se lo creería", zanja.

