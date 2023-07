Así da clase el mejor profesor de medicina según los alumnos: "No lo puedes fiar todo a un examen final"

Enseñar, según la Real Academia Española (RAE), es "instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos". Para Diego Bermúdez Flores, profesor de la Universidad de Málaga, enseñar es mostrar el camino a los estudiantes a aprender. "Ahí está la diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza es más pasiva y el aprendizaje es más activo porque el estudiante se implica en el proceso", narra.

Bermúdez es profesor titular de la UMA y director del departamento de Fisiología Humana, Histología Humana, Anatomía Patológica y Educación Física Deportiva. El pasado 4 de julio recibió el premio a la Mejor Práctica Docente, concedido por la Fundación Lilly y la Cátedra de Educación Médica de la Universidad Complutense de Madrid.

Define este galardón como un orgullo, tanto para él como para su equipo, aunque cree que lo más importante es que es un premio a propuesta de los estudiantes, "que al fin y al cabo son mis clientes y la razón de ser de mi trabajo y de mi esfuerzo".

El jurado reconoció el 'Proyecto Histología', una metodología innovadora empleada en el aula que logra tanto la satisfacción de los alumnos como la de los docentes. Pero, ¿de qué trata realmente este proyecto?

En Histología, por supuesto, se hace lo que siempre se ha hecho, se dan lecciones magistrales, hay seminarios en grupos reducidos y prácticas de microscopio. Según relata el docente, "en ocasiones, eso es muy aburrido y el estudiante pasa por completo. Por eso usamos diferentes procedimientos para estimularlos".

Bermúdez se hizo cargo de esta área hace unos 10 años y, desde entonces, junto a su equipo, empezó a introducir innovaciones. Llevan a cabo clases inversas, es decir, clases en las que los estudiantes son los que exponen y realizan un aprendizaje basado en problemas. Pero lo más llamativo es que tiene un podcast en Spotify y Apple Podcast llamado HistolCast, con más de 30 episodios publicados.

Juegan a una especie de Pasapalabra, que denominan HistolWord, haciendo roscos en los que los estudiantes consiguen puntos (los alumnos se dividen en 32 equipos de 5 y compiten en un sistema de eliminatorias desde dieciseisavos de final). Tiene una cuenta de Instagram en la que publica esquemas o imágenes y los estudiantes tienen que interactuar rellenando huecos. También está inmerso en la escritura de un cuento, que todavía no se ha publicado en MasScience y el que se narra cómo son los glóbulos rojos, por ejemplo, de una manera muy amena.

"No lo puedes fiar todo a un examen final, a un día, a una hora, que depende de si te duele la cabeza, de si no has dormido, etc. Nosotros hacemos unas 50 pruebas a lo largo del semestre, con lo cual es muy difícil que se te escape el puntuar adecuadamente. La tasa de éxito es bastante elevada, estamos en los niveles en los que se encuentra el grado de Medicina en España", reflexiona Bermúdez.

Para el docente, la clave es que "ya desde finales de los 80 primaba mucho para progresar profesionalmente la investigación en detrimento de la docencia". Subraya que se reciben dos complementos, uno por docencia y otro por investigación y firma que "el complemento por docencia se lo dan al 100%, queriendo decir con esto que hay que trabajar más en la docencia".

Bermúdez decidió que iba a estudiar Medicina con 12 o 13 años gracias a su profesor de Ciencias Naturales, que llevó unas ranitas a clase para hacerles la disección. Sin embargo, aunque procede de una familia de docentes, no tenía nada claro que iba a dedicar su vida profesional a este ámbito: "Mi familia paterna son todos maestros. Mi abuelo era uno de los dos maestros que había en Villanueva del Trabuco, pero yo he acabado aquí por avatares de la vida", cuenta.

Además, ha sido padrino de las dos últimas promociones de la Facultad de Medicina de la UMA, algo que califica como un honor de todo el departamento y que cree que se debe a que es ya un profesor "vintage". "Creo que hay una especie de complot para ponerme en ese atril de padrino para avisarme de que no me queda mucho para jubilarme", confirma, entre risas.

Tras recoger el premio, el docente hizo mención a los problemas de la educación médica española actualmente. Bermúdez cree que la solución está en unas declaraciones de Jesús Millán, a quien define como "una especie de patriarca de la educación médica en España".

"Hay un acuerdo a nivel nacional e internacional sobre educación médica en el que hay que ir olvidándose de la lección magistral e introducir actividades en el aula que induzcan a la participación de los estudiantes. Hay que olvidarse, cada vez más, de la enseñanza, para acercarse al aprendizaje, y eso significa un curro importante que no todo el mundo está dispuesto a hacer", concluye.

