La amenaza de las medusas sigue presente en las playas de Málaga

El agua del mar en la provincia de Málaga comienza la semana tal y como finalizó la anterior, con temperaturas más elevadas. De hecho, las previsiones dadas a conocer este lunes por Infomedusa, el termómetro alcanzará los 20-22ºC en la zona oeste y en el centro del litoral, mientras que en el este serán más altas, llegando a entre 23 y 25ºC.

Al incremento de la temperatura le acompañarán vientos suaves de componente este en la zona occidental y sur en la oriental. Debido al incremento de las temperaturas del agua y, especialmente, a la subida de la marea, la costa de Málaga continúa con la probabilidad media de entrada de medusas. El pasado fin de semana ya se asomaron a varios municipios costeros, entre los que destacan Mijas, Málaga y Vélez-Málaga.

Las especies con más reportes en la app de Infomedusa han sido la Pelagia noctiluca, la clásica del verano en el Mediterráneo, y la Rhizostoma luteum, conocidas como medusas de barril, que se caracterizan por su color blanco y su gran tamaño.

A diferencia de ayer, hoy no habrá ningún municipio con aviso amarillo (probabilidad media) por medusas, por lo que se podrá disfrutar de un baño a una muy buena temperatura. En el caso de ver alguna medusa, Infomedusa recomienda no sacarla del agua, a excepción de que se encuentre en el rompeolas, y tenerla vigilada desde la distancia, ya que no supone un gran peligro para los bañistas.

