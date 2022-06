Infomedusa, el TripAdvisor playero: te avisa de la presencia de medusas y del estado del mar en Málaga

Que levante la mano quién no se ha tirado una mañana entera preparando lo que iba a llevarse a la playa y cuando ha llegado hacía un día horrible. Un día de esos en los que el viento hace que comas más arena que tortilla de tu bocadillo. Un día de esos en los que las medusas se hacen con las aguas y no soportas el calor sin bañarte. No te preocupes, la Diputación de Málaga y el Aula del Mar crearon hace ya casi diez años una app que va a solucionarte este dilema estival. Te la contamos.

Se llama Infomedusa y fue creada en 2013 para dar a conocer la presencia o ausencia de medusas en las playas malagueñas. Desde el Aula del Mar informan de la presencia de medusas, de qué tipo son y si están retirándose de las orillas malagueñas. Así, en la app utilizan un código en forma de semáforo. Usan los colores rojos, amarillo y verde para indicar el nivel de presencia de estas en 176 playas de Málaga.

La app está disponible para Android y iOS y, desde 2015, tiene una novedad. Cuenta con un chat público donde una gran comunidad interactúa diariamente aportándole una nueva utilidad a la aplicación, que está activa de junio hasta septiembre. Desde 2020, además, está activa en todo el litoral español, por lo que también te puede ser útil si veraneas fuera.

Cada día, especialmente en las playas más concurridas, al menos un usuario pregunta cómo está el día en la playa. A los pocos minutos, normalmente, algún playero le responde. El chat, además, permite compartir imágenes, por lo que puedes saber casi a tiempo real el estado del mar para decidir si merece la pena o no bajar a la playa.

Además, es una aplicación útil para aprender sobre las medusas. En el apartado 'Medusas' del menú principal, puedes conocer diferentes tipos de estas aguamalas y su peligrosidad. La especie más temida, la Physalia physalis, más conocida por todos como la Carabela portuguesa, un hidrozoo al que puedes confundir con una bolsa transparente en el mar y cuya picadura es más dolorosa que la de otras especies.

También cuentan con un apartado interesante sobre consejos en el caso de que nos pique una medusa. El primero, fundamental: en caso de picadura, se ha de acudir rápidamente al puesto de socorro o atención médica más cercano que tengamos para conocer cuál nos ha picado y cuál es la gravedad.

