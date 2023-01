Málaga se viste de gala para el preestreno de 'La chica de nieve', que tiene todo para arrasar en Netflix

La alfombra roja que estaba desplegada a primera hora de la mañana de este miércoles en calle Alcazabilla ya podía hacer intuir la locura que vendría después. No todos los días Netflix elige Málaga para rodar una serie de tal calibre como La chica de nieve, la adaptación a la pequeña pantalla de la novela del malagueño Javier Castillo, ni mucho menos habitúa a hacer preestrenos en la Costa del Sol más allá de las clásicas que se enmarcan en el Festival de Cine de Málaga.

Mientras que al filo de las dos de la tarde el Hotel Palacio de Miramar era el lugar de los reencuentros entre actores, guionistas e incluso directores -Laura Alvea saltaba de la emoción abrazando a Loreto Mauleón, la actriz que interpreta a la madre de Amaya, la niña desaparecida de la serie-, en Alcazabilla había un amplio despliegue para que todo estuviera listo para las 19.00 horas, cuando comenzarían a desfilar por la alfombra roja los invitados y los protagonistas.

Incluso algo antes de las siete empezaron a llegar los primeros invitados de una larga y heterogénea lista que abarcaba mucho más que el propio elenco de la serie. Influencers, cantantes, actores y rostros conocidos de la televisión... Uno de ellos, el de Tania Llasera, quien presentó posteriormente el acto de la première. Llasera confesó a este periódico que adora ver thrillers similares a La chica de nieve "porque así me hago con todas las herramientas claves por si algún día me pasa a mí". "En el caso de esta trama, creo que a todas las que somos mamás nos pasa lo mismo al verla... Decimos 'Ay, Dios, como me pase a mí...', pero tengo muchas ganas de verla, porque este tipo de series a mí me seducen quizá de una manera más morbosa. Soy de ver series de personas que descuartizan, violan, secuestran... Hay que tomar nota, nunca se sabe qué nos puede ocurrir", dijo.

En la serie, Miren se 'obsesiona' con el caso de Amaya y otra de las invitadas del evento, Carlota Corredera, asegura que el tema de las desapariciones es algo que siempre le ha llamado la atención en el ámbito periodístico. "Cuando asesinan a alguien es terrible, pero vivir con la incertidumbre de si vive o no vive puede llegar a ser incluso peor. A mí el libro me impactó mucho", declaró Corredera, que coincide con Tania Llasera en lo difícil que es leer un libro así siendo madre. "Mi Alba tendría cinco años cuando yo leí el libro de Javier. Solo resoplaba conforme iba leyéndolo. Es muy doloroso pensar que nos puede ocurrir en cualquier sitio. Ya sea en una cabalgata o en un simple centro comercial", añadía.

Pero no solo hubo invitados VIP durante la noche. Aunque no quisieron pisar la alfombra roja porque son muy discretos, la familia de Javier Castillo tampoco quiso fallarle para estar a su lado. "Yo no puedo estar más orgullosa de él y eso que aún no hemos visto la serie. No me esperaba jamás que fuese a llegar tan alto", expresaba su madre, feliz por el éxito de su hijo. Otro de sus hermanos, también en el corrillo, no paraba de hacer fotos a la alfombra roja y al gentío. "Aún no nos creemos ninguno que esto esté pasando. Ni él. Está atacado", comentaba con una gran sonrisa.

Paqui, la madre de Javier.

Tampoco quisieron faltar a la cita otros amigos de Netflix como el malagueño José de la Torre, que reconoció no poder estar más feliz porque "Málaga siga siendo elegida como localización en el cine". "En los últimos cinco años, Málaga va para arriba. No solo lo decimos los que somos de aquí, sino que se dice en todos sitios y en todo el mundo. Todo un orgullo para los malagueños", contó orgulloso.

Otro malagueño ilustre presente en la alfombra roja fue Pablo Alborán, quien desató todo un huracán de gritos y cánticos entre los malagueños que soportaron la humedad para ver a las celebridades un pelín más cerca. "Yo qué voy a decir de Málaga. Málaga está espectacular y preciosa. Ayer mismo me estuve paseando por aquí [señala calle Alcazabilla], comí en Kaleja y estos días he estado también en Leña de Dani García y por nuestras calles", expresó.

El reparto

Hasta las dos niñas que interpretan a Amaya (de niña y de preadolescente) estuvieron en la premier. José Coronado, Milena Smit, Aixa Villagrán, Raúl Prieto, Loreto Mauleón, Marco Cáceres, Julián Villagrán, Cecilia Freire... Todos estuvieron acompañando al autor de la novela en un día tan especial.

Por su parte, Aixa Villagrán reconoce que para una mujer como ella, "a sus 44 años", "siempre es una alegría y se agradece que en una serie haya dos mujeres con protagonismo" como es el caso de Milena y ella. El personaje de Villagrán en la novela es el de un investigador varón del FBI. "Se agradece muchísimo que la serie esté protagonizada por mujeres, es genial. Además, en esta serie se ponen sobre la mesa temas de actualidad como la violencia machista... que por desgracia es necesario hacer que la gente reflexione", declaró Coronado al respecto.

Raúl Prieto y Loreto Mauleón han tenido que hacer un trabajo de documentación muy amplio para poder expresar el dolor de unos padres que pierden a lo que más quieren, a su hija. "No quisimos centrarnos en ningún caso en concreto. Vimos muchos documentales diferentes para ver puntos diferentes puesto que el dolor es algo muy personal, muy distinto en cada uno de nosotros. Yo no soy madre, pero tampoco pensé en llevármelo a lo personal porque yo no suelo trabajar así", dijo Mauleón.

Una imagen de la serie. Netflix

Si ambos reflejan el dolor en la pantalla, el lado totalmente contrario en la serie va a cargo del malagueño Marco Cáceres, que interpreta a Chaparro, un policía dicharachero y simpático. "Mi personaje nació para suavizar algunos momentos de la trama, para dar ese punto cómico. A mí me costó poco meterme en el acento malagueño porque soy de aquí", confesó con una sonrisa. Prieto, que estaba cerca, aseguró que sus escenas favoritas de toda la serie son las de Marco y Aixa. "Los dos policías a la vez son geniales, mis favoritos sin lugar a dudas", añadió.

Un malagueño feliz

Y envuelto en su traje color burdeos, hecho a medida, apareció ante la prensa en último lugar Javier Castillo, con un rostro lleno de felicidad, acompañado de su mujer, la influencer Verónica Díaz, que pronto dará a luz a su hijo Pablo. "Es un sueño que una historia que ha salido de mi cabeza vaya a viajar a 190 países y 30 idiomas. Estoy muy agradecido a Netflix por ser ventana para mis libros y mi forma de crear", expresó el escritor, que el próximo 1 de febrero publicará una nueva novela, El cuco de cristal.

Para Castillo, que la localización de la serie sea Málaga no es más que "un homenaje a lo especial que es esta ciudad, una consecuencia lógica a cómo es Málaga y, sobre todo, su gente".

