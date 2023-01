Pablo Alborán, cada vez más cerca del mundo del cine: "En el género que menos se espera la gente"

Pablo Alborán no ha querido perderse la alfombra roja que Málaga ha desplegado este miércoles para el preestreno de La chica de nieve, la adaptación a la pequeña pantalla de su novela que ha realizado Netflix, de la mano de Atípica Films. Pese a que en esta ocasión acudía como invitado a la première de calle Alcazabilla, parece que más pronto que tarde volveremos a verlo pasear por la alfombra roja, pero esta vez como actor, puesto que el cantante malagueño se encuentra recibiendo clases de interpretación, como ha declarado a EL ESPAÑOL de Málaga. "De hecho, pasado mañana tengo clase", ha matizado.

"No sé si la próxima alfombra será como actor, pero ojalá sigan celebrándose muchas alfombras más, que siga habiendo movimiento esté yo o no", ha dicho. Así, al ser cuestionado por cuál sería el género en el que se ve como actor, el malagueño, esbozando una sonrisa, ha confesado que "en el género que menos se espera la gente". Pese a insistirle, Alborán no ha querido dar más declaraciones que su risa, por lo que se puede intuir la posibilidad de que pronto salga a la luz algún proyecto en el mundo cinematográfico.

Declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga de Pablo Alborán.

De momento, sigue concentrado en La cuarta hoja, su último álbum, que salió el pasado 2 de diciembre. El 20 de mayo iniciará la gira en casa, concretamente en el marco del festival Marenostrum Fuengirola, la única parada en la provincia del tour hasta el momento.

Tras presumir en los últimos días por redes sociales de gastronomía malagueña, visitando restaurantes como Leña, de Dani García; Kaleja, de Dani Carnero o El Pimpi, ha asegurado que "Málaga está espectacular, el turismo que está atrayendo es maravilloso". "Estos días he estado paseando por aquí mismo, que nunca me paseo, y estoy muy feliz", ha declarado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran)

Aunque suene extraño, Pablo Alborán asegura que puede pasearse "con tranquilidad y sin problema". "La gente sabe que yo soy uno más... y si no, una gorrita para disfrutar de mi tierra", ha añadido.

