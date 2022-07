"Cristiano no lo hubiera hecho": el 'que no caiga' viral de Haaland en la playa de Marbella, desde dentro

Ni en sus mejores sueños hubiera imaginado David Martín Mateos coincidir con Erling Haaland en Marbella, y mucho menos jugar con él una pachanga. El joven malagueño ha protagonizado junto a tres amigos y al jugador del Manchester City uno de los vídeos virales de esta semana donde se ve al futbolista jugar amablemente con ellos un 'que no caiga' en la familiar playa del Cable.

David estaba tumbado en la toalla con sus compañeros y su novia cuando vio de espaldas al imponente deportista. "Como pasó la noche de San Juan aquí nos preguntamos: ¿Te imaginas que nos lo encontramos?. Empecé de cachondeo a decir: Mira, Haaland. Lo solté de broma, pero se dio la vuelta y lo reconocimos. No piensas que es él", relata en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

El exjugador del Borussia Dortmund ha elegido la Costa del Sol como lugar de vacaciones y de retiro personal estos días. De hecho, se le ha visto comer en los chiringuitos de la zona como el Playa Padre junto a Joaquín del Betis, ir de discotecas (incluso da el pego como disc jockey) y tomar el sol. Los jóvenes sabían de su presencia en Marbella, pero pensaban que se había marchado ya.

Haaland echando el día de playa en Marbella con la chavalería. pic.twitter.com/Eq2FAflQOa — NIPORWIFI © (@niporwifi) June 26, 2022

Los muchachos fueron a la playa del Cable porque es de barrio y no turística. Fue allí donde vivieron la tierna anécdota. "Lo considero uno de los mejores futbolistas del mundo, pero no quería agobiarlo en vacaciones. Se fue a dar un baño con sus amigos y su novia. Finalmente, cuando salió del agua nos atrevimos a pedirle una foto. Él aceptó no tuvo problema y se la hizo", recuerda entusiasmado.

Después, los amigos fueron a echarse unos toques. "Pensamos: A ver si se mete. Pasó por al lado, nos vio jugando y se metió. Empezó a jugar a que no caiga. Él quiso. Nosotros no le echamos la pelota", reconoce Martín. Un usuario de Twitter, al ver el vídeo, dijo: "El fútbol necesita activos como él, algo tan normal como unirse a un que no caiga no se ve en jugadores de este nivel. Los séquitos que rodean a la mayoría de futbolistas no lo permitirían porque están preocupados en otros temas".

El bautizo de Haaland

Incluso el noruego bendijo la carrera de Juan Pedro Heredia, un jugador del Marbella FC, que aparece también en el vídeo viral. "Le dijo con gestos que era muy bueno. Le gustó como jugaba y le dijo que se si dejaba de fumar y de beber iba a llegar muy lejos", celebra David.

El marbellí de 17 años vio "normal" lo que hizo porque es una "persona corriente". "Un futbolista como Cristiano Ronaldo no lo hubiera hecho. Es un gesto que le honra. Todo el mundo empezó a rodearlo y se empezó a agobiar. Y cuando se puso a jugar con nosotros se sintió más tranquilo", recalca mientras desvela que Haaland ha ido "bastante" al chiringuito Playa Padre estos días.

Este joven marbellí de 17 años subió el vídeo a su cuenta de Tik Tok y en cuestión de días lleva más de tres millones de reproducciones. "Muchos preguntan que si habla español, que en que playa ella, que si era muy alto. Fue uno más en la pachanga", rememora. David recordará siempre aquel verano como el que jugó a un 'que no caiga' con una de las máxima estrellas del fútbol mundial.

