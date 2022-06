Haaland, el futbolista "perita" que juega con unos chavales en una playa de Marbella (Málaga)

Erling Haaland ha protagonizado uno de los fichajes del verano. El futbolista noruego jugará la próxima temporada en el Manchester City. El exjugador del Borussia Dortmund ha decidido veranear en Marbella y esta semana ha protagonizado una de las estampas más tiernas de las redes sociales: aparece en un vídeo de muy buen humor jugando con chavales en una playa del municipio malagueño.

"El fútbol necesita activos como Haaland, algo tan normal como unirse a un "que no caiga" no se ve todos los días en jugadores de este nivel. Los séquitos que rodean a la mayoría de estos futbolistas no lo permitirían porque están preocupados en otros temas", ha destacado un usuario de Twitter al compartir el vídeo donde sale jugando amablemente con la chavalería local.

Varias personas en la red social han reconocido que ojalá hubiera "muchos más jugadores como Haaland". "Que un jugador de tal nivel se una a jugar un "que no" con los chavales dice mucho y bien de este tío. Esto, en jugadores así, se ve poco, o muy poco", han destacado. Algunos incluso lo han llamado "el futbolista del pueblo".

Haaland echando el día de playa en Marbella con la chavalería. pic.twitter.com/Eq2FAflQOa — NIPORWIFI © (@niporwifi) June 26, 2022

"Tiene pinta de ser un tío perita, en un "que no caiga" es mejor tenerlo como aliado", ha dicho el mismo usuario que ha subido el vídeo a Twitter donde el jugador de fútbol muestra su talento dando toques al balón.

El deportista ha elegido la Costa del Sol como lugar de vacaciones y de retiro personal esta semana, y se le ha visto comer en los chiringuitos de la zona junto a Joaquín del Betis, ir de discotecas (incluso da el pego como disc jockey) y tomar el sol.

