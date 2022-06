La Feria de Málaga 2022 ya presume de un cartel envuelto en la polémica: 'La mar de feria'

Noticias relacionadas Los malagueños ya pueden votar su cartel favorito para la Feria de Málaga 2022

El calor que azota a la provincia ya anuncia que la Feria de Málaga está a la vuelta de la esquina. Faltan menos de dos meses para su inicio y los malagueños han conocido este viernes cuál será el cartel que la anuncie. Han sido ellos mismos quienes han podido elegir su opción favorita a través de una votación popular que compartió el Ayuntamiento de Málaga en sus redes sociales.

A las 10.00 horas de este viernes finalizaba la votación que finalmente ha ganado 'La mar de feria', una obra donde se puede observar a una flamenca con un vestido de color azul cuyos volantes simulan las olas del mar. Así, se muestra de espaldas en un lugar clásico para todos los malagueños: Calle Larios.

En segundo lugar, con un porcentaje muy cercano, 'Se nos olvidó que la vida estaba llena de color', que recibe un accésit de 600 euros al igual que el resto de finalistas. El artista ganador se lleva 3.600.

El cartel ganador.

Se trata de la propuesta que ha recabado el mayor número de votos y, por tanto, sería el ganador del premio de 3.600 euros. Los otros cuatro finalistas tendrían un accésit dotado con 600 euros cada uno.

En total se habían recibido 184 originales procedentes de toda España. Los diseños se presentaron sin firmar, de manera totalmente anónimas, siendo identificados con un título, que figuraba escrito al dorso del cartel. Junto al cartel también se entregó un sobre cerrado, en cuyo interior se incluye la solicitud de participación y currículum profesional abreviado del autor/a.

Polémica

Sin embargo, el cartel ganador se ha visto envuelto en la polémica en las redes sociales durante las últimas horas. Una artista que presentó su cartel para optar a ser el que representara la Feria de Málaga 2016 aseguraba en su cuenta de Facebook que 'La mar de feria' era "un plagio".

"No trato en ningún momento de desprestigiar la obra ni a su autor o autora. La obra está estupendamente bien elaborada y ejecutada a nivel gráfico, pero la idea original es totalmente mía y de eso no me cabe duda", ha expresado públicamente Vanesa Torres en su cuenta personal.

Los cinco finalistas fueron elegidos por el jurado, que se reunió el 13 de junio para deliberar y dar un fallo, que fue publicado al día siguiente. Este jurado estuvo presidido por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, e integrado por un equipo multidisciplinar compuesto por los siguientes miembros: el pintor Raúl Berzosa; la galerista Eugenia Benedito; el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; el comunicador Francisco Javier Jurado; el pintor, escultor y presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA), Francisco Jurado; el jefe del Negociado de Fiestas, Juan Antonio Pérez de Villena; el artista plástico y escultor Santiago Picatoste; la doctora en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y Graduada en Artes Plásticas Sonia Ríos; la artista plástica y gráfica Cristina Soler; el técnico Artes Plásticas Delegación de Fiestas Fernando Wilson Ruiz.

