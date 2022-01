Tres En Un Burro: Así es la empresa marbellí de productos 'frikis' que dice 'no' a los negacionistas

"Como nos ha escrito mucha gente pidiéndonos camisetas, tazas o pancartas con lemas antivacunas o negacionistas, dejo esto por aquí para que quede claro: NO VAMOS A HACER NINGÚN TRABAJO DE ESTE TIPO", escribía el gestor de redes sociales de la tienda online marbellí Tres En un Burro en su cuenta de Twitter hace tan solo unos días. El mensaje se hizo viral entre los que les defendían y, especialmente, entre los que no, que acusaban a la empresa de fomentar la discriminación.

Al mando de la tienda están Luis, murciano y Fernando, malagueño, con los que ha podido contactar EL ESPAÑOL de Málaga. Comenzaron la aventura de esta tienda online 'friki', como ellos mismos la definen, hace cuatro años, cuando Luis le propone a su socio que quizás podrían llevar al mundo online la tienda de rótulos que regentan en San Pedro Alcántara.

Como nos ha escrito mucha gente pidiéndonos camisetas, tazas o pancartas con lemas antivacunas o negacionistas, dejo esto por aquí para que quede claro: NO VAMOS A HACER NINGÚN TRABAJO DE ESTE TIPO. — Tres En Un Burro (@3en1burro) January 17, 2022

"La conversación fue cómica. Mi socio me preguntó si íbamos a acabar ganando pasta con esto. Le respondí que quizás los primeros cuatro años no, pero qué luego ya se vería. La realidad es que tampoco", dice entre risas Luis. Finalmente, su compañero aceptó argumentando, eso sí, que luego no viniera llorando si no funcionaba el negocio.

"Me dijo que no podía quejarme ni cuando mi mujer me echara de casa por tener los armarios llenos de camisetas frikis", prosigue Luis en tono jocoso. Desde entonces, Fernando es el encargado de la parte administrativa y está centrado especialmente en el sector de los rótulos.

Por su parte, Luis, se encarga de "El establo", como él llama a Tres En un Burro, y hace de CEO, SEO, CM, marketing, lead focus, funnel, branding, storytelling y "un montón de términos que no sé lo que significan pero que siempre he querido usar y esta era la ocasión".

Humor no les falta, pero cuando tienen que ponerse serios, se ponen. Luis reconoce que si su marca tiene éxito es porque es "el reflejo de cómo somos ambos socios, sin trampa ni cartón". "No nos da miedo “mojarnos” en redes por mostrarnos como somos, cosa que hoy en día parece ser que no es “recomendable” según los gurús del marketing, porque te quitas cota de mercado, pero, sinceramente, no todo es dinero, aunque también tenemos que pagar letras y comer", expresa.

Es nuestra ética. Nos parece que todos debemos remar en una dirección por el bien común (Y es la que marca la ciencia y la medicina, que para algo están) y las personas que no lo hacen no nos interesan, así de fácil. Si nos hace perder cota de mercado, pues mala suerte. — Tres En Un Burro (@3en1burro) January 17, 2022

Así, el motivo por el que se han posicionado contra los negacionistas es por ser empáticos con quien deben serlos. Reconocen que la pandemia ha sido dura, tanto en lo personal como en lo laboral, pero "hay que tener en cuenta que hay gente que ya no podrá ver a sus familiares o amigos, que ha perdido sus negocios, que ha visto alterada su salud mental por todo esto, y todos ellos se merecen un mínimo de empatía".

Como tienen una amplia variedad de productos en su catálogo, los negacionistas les han llegado a solicitar camisetas, tazas o incluso lonas con lemas antivacunas. "Como creemos que es el camino, y no nos referimos a la frase de 'The Mandalorian', así lo vamos a defender siempre y así lo mostraremos en redes", cuenta Luis, que tampoco ha dudado en otras ocasiones en rechazar colaboraciones con toreros, casas de apuestas y partidos de ultraderecha. "Si no vale para nosotros, no vale para nuestra empresa", repite.

Modelos con camisetas de 'Tres en un burro'. Tres en un burro

"Queremos ser una marca plural, donde tienen cabida todo tipo de personas e ideas, siempre que no hagan daño a otras personas o colectivos. Por ejemplo, tenemos una línea de diseños LGTBI porque, por desgracia, todavía estamos en una época que se discrimina a gente por su condición sexual, y queremos visibilizarlo", zanja.

