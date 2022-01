Los pediatras de Málaga, sobrecargados: uno de cada tres tiene 11 citas diarias más de las recomendadas

Los pediatras han sido uno de los tantos colectivos que han sufrido sobrecarga laboral durante esta pandemia. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha presentado miércoles el resultado de la encuesta de la situación de los facultativos de Pediatría de Atención Primaria en la provincia, la primera que se realiza sobre este aspecto y que ha sido promovida por el propio sindicato durante el pasado año.

"El sondeo ha contado con la participación de un 60% de la totalidad de la plantilla de estos profesionales en la provincia y que desvela algunos resultados que muestran claramente que estos facultativos continúan siendo los grandes agraviados del SAS", ha señalado el SMM en un comunicado.

Una de las preguntas de la encuesta era el número de citas diarias asumidas por el profesional sanitario. Uno de cada tres pediatras de la provincia tiene once consultas más de las recomendadas, es decir, el 30% de ellos atiende 36 consultas cada día cuando lo acordado en el plan de agenda pediátrica de noviembre establecía un máximo de 25.

El 41,8% de los facultativos ve entre 5 y 10 pacientes sin cita aparte de los 36 ya apuntados en la agenda, según el sondeo elaborado por el Sindicato Médico de Málaga. En concreto, el 50% de los encuestados ven entre 5 y 15 pacientes extras en cada jornada.

Otras de las preguntas tenía que ver con cuántos pacientes tenían asignados. Las administraciones sanitarias establecieron un cupo máximo de 1.000 niños con un margen del 10%, ya que a partir de 1.100 hay que desdoblar el cupo y contratar a otro pediatra. El 67,5% de ellos en la provincia tienen cupos "sobredimensionasas" por encima de 1.000.

Mientras que el 41,5% de los pediatras está por encima de los 1.100 pacientes menores y el 20,5% trabaja con cupos por encima de los 1.200 en contra del Marco Estratégico de Atención Primaria. "Como no estamos sustituidos en vacaciones cuando se va el compañero y está ausente nos plantamos en 2.400 niños", ha reprochado Paloma Chinarro, delegado sindical de los los pediatras de atención primaria de Málaga.

Los cupos en la provincia en los últimos años rondan los 1.500 y los 2.000 pacientes por pediatra, una ratio muy por encima de las recomendaciones de instituciones científicas, que apuntan a un máximo de 1.000 niños por consulta. "El pediatra que trabaja con esos cupos tan elevados, además de asumir el trabajo del compañero que está ausente, le produce una sobrecarga asistencial y estrés laboral, motivo de la fuga de pediatras" a la privada, ha explicado Chinarro.

En cuanto a la situación administrativa preguntado, el 37% de los pediatras no son propietarios existiendo un 7% de interinos y un 20,5% de trabajadores temporales. "No se deben hacer contratos precarios de escasa duracion y esperamos que esto se solucione con las nuevas oposiciones previstas", ha señalado la delegado sindical de los los pediatras de atención primaria de Málaga en la rueda de prensa.

De los seis distritos sanitarios, el más sobrecargado en el de Guadalhorce por encima del distrirto Costa del Sol, que ocupa el segundo lugar, y el distrito Málaga.

Entre las conclusiones que destacan de las opiniones de los médicos ante las cuestiones formuladas son que el 50% afirma que nunca se han cubierto las ausencias de los compañeros; que el 20% sostiene que tiene reducción de jornada por conciliación por motivos familiares que es asumida por los otros pediatras del centro de salud, puesto que no se contrata a un pediatra para ello; y que el 91% confirma que asumen trabajos de otras categorías (enfermería, administrativos).

Desde hace décadas, "el pediatra de Atención Primaria se ha sentido ninguneado sin que se les tenga en cuenta, manteniéndose cupos excesivos sin desdoblarlos, y sin ninguna partida económica en los presupuestos del SAS para sus vacaciones, plan de refuerzos Covid", ha reconocido el SMM en su comunicado donde recrimina que la Junta "les obliga a cubrir las ausencias de los compañeros con el consiguiente ahorro económico para el SAS y la sobrecarga de trabajo para el pediatra".

A pesar de que los niños presentan normalmente cuadros leves, las connotaciones especiales de la consulta pediátrica hacen que la mayoría de las consultas sean presenciales. "Esto conlleva a que el pediatra de Atención Primaria, del que se habla poco, esté muy sobrecargado y expuesto al riesgo infeccioso del Covid, trabajando con una agenda al límite diariamente, a lo que hay que sumar que el 50% de estos profesionales atienden entre 5 y 15 niños más sin cita", han precisado.

Asimismo, la Consejería de Salud también se olvidó de la pediatría y los dejó sin proyección en el reciente Plan Estratégico de Atención Primaria del SAS 2020-2022, especificando que la plantilla andaluza no sólo no ha crecido sino que ha perdido pediatras (datos del portal de transparencia). A todo esto hay añadir que Andalucía es la única comunidad autónoma española que no tiene la figura de enfermera asignada a pediatría.

