Normalidad en las farmacias en la primera semana de venta de test de antígenos con precio fijado

La dispensación en las farmacias de la provincia de Málaga de los test de antígenos, tras el establecimiento de un precio máximo de 2,94 euros decretado por el Ministerio de Sanidad, se ha desarrollado con normalidad durante esta semana, según han informado desde el Colegio de Farmacéuticos.

Así, en un comunicado, han señalado que, "pese a que esta estipulación ha supuesto que algunos farmacéuticos han dispensado los test por debajo de su precio coste, el Colegio de Farmacéuticos de Málaga reitera el compromiso del colectivo con la salud y el bienestar de la ciudadanía".

"Es cierto que el precio máximo ha supuesto un problema para muchos de nuestros farmacéuticos, quienes adquirieron estos productos con anterioridad a la vigencia de la medida por un precio mayor", ha explicado el presidente de la institución colegial, Francisco Florido.

Sin embargo, ha apuntado, "una vez más los farmacéuticos estamos demostrando nuestra vocación sanitaria, tal y como venimos haciendo desde el inicio de la pandemia, siguiendo las indicaciones que las autoridades sanitarias consideran más adecuadas para salvaguardar la Salud Pública y poniéndonos a su disposición para toda contribución que podamos hacer desde la Farmacia".

De igual forma, desde la institución colegial se hace un llamamiento a la calma a la hora de adquirir los test de antígenos en las farmacias. En palabras de su presidente, "la cadena de suministro está garantizada, la población puede estar tranquila en este sentido, lo que no quita que por responsabilidad solo deberíamos adquirir los test cuando sean necesarios para realizarnos la prueba de autodiagnóstico y no acumularlos en casa para que su conservación no se vea alterada y cumpla con todas las garantías en el momento de su realización".

Sigue los temas que te interesan