Málaga: una provincia de Neymares, Shakiras, Lioneles y Rihannas

María, Carmen, Antonio, Francisco y José son los nombres más comunes en la provincia, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Incluso hay una niña llamada Málaga, fruto del amor entre una pareja afincada en la ciudad. Esta también es tierra de Neymares, Shakiras y Rihannas. Uno lo puede comprobar enseguida si mira atentamente la estadística del padrón continuo del INE.

EL ESPAÑOL de Málaga ha buceado en la página del INE para ver cuáles son los nombres más estrafalarios y atípicos puestos en la provincia. Entre ellos está el de Shakira, la cantante colombiana afincada en Barcelona que en los últimos tiempos ha copado titulares por sus problemas con Hacienda. Hay 45 mujeres llamadas así en la provincia de las 618 en total repartidas por toda España.

Málaga se convierte así en la segunda provincia con más número de Shakiras sólo por debajo de Barcelona (48) donde vive afincada junto a su marido Gerard Piqué y sus hijos. La edad media, según el INE, es de 15,9 años. El número de personas llamadas como la artista aumentó bastante en 2014 (justo cuando Shakira estrenó la canción La la la, incluida en el disco oficial del Mundial de Brasil 2014).

Uno de los personajes más populares del fútbol actualmente es Neymar, aquel jovencito que debutó en el Santos FC hace ya casi 13 años y que ahora juega en el París Saint-Germain. El brasileño forma parte de una triada histórica junto a Leo Messi y Kylian Mbappé. En Málaga hay 23 Neymares de los 213 en España, situándose como la segunda provincia española por debajo de Las Palmas con 45. La edad media a nivel nacional es de 4,9 años.

Otro nombre de cantante que también ponen mucho en la provincia, si se compara con las estadísticas recogidas hasta el uno de enero de 2020 en el INE, es el de Rihanna. La artista barbadense con nueve Premios Grammy, autora de pepinazos como Umbrella y Bitch better have my money, ha dado nombre a 15 niñas en Málaga. Se posiciona así en la lista como la tercera provincia por debajo de Barcelona (30) y Madrid (22). La edad media a nivel nacional es de 6,6 años.

Lionel Messi, el mejor futbolista del siglo XXI según los expertos, podría haberle dado motivos a los padres de los 50 malagueños llamados así en la provincia. En España hay 873 personas con este nombre de origen griego y la edad media a nivel nacional es de 19,6. Si vemos la curva en la gráfica del INE observamos que va en aumento el número de habitantes autóctonos con este nombre desde 2012 en adelante.

Ningún biógrafo ni investigador ha sido capaz de corroborar la existencia de un romance entre Marilyn y Kennedy. Pero parece que en Málaga lo desean: es una de las cuatro ciudades que tiene el honor de contar con personas llamadas como el presidente de los Estados Unidos junto a Barcelona, Zaragoza y Madrid. Además, en la provincia hay unas 40 Marilyn de las 606 en territorio nacional.

Entre los nombres más curiosos nos encontramos con el del filósofo Platón. En Málaga hay nueve de los 90 repartidos por toda España. La edad media a nivel nacional es de 12,9 años. De genio en genio, acabamos comprobando que hay 453 Dylan en la provincia de las 8.896. Aunque no sabemos si por la cantidad de residentes extranjeros viviendo en la Costa del Sol o por el cantante Bob Dylan (el pico se sucede tras darle al compositor el premio Nobel de Literatura en 2016).

La serie Juego de tronos, estrenada hace ya la friolera de 11 años, también ha hecho estragos: ha animado a muchos padres y madres a poner a sus hijas Daenerys. La madre de dragones, uno de los personajes principales de la trama interpretado por la actriz Emilia Clarke, ha dado nombre a ocho niñas en la provincia de las 169 en España. La edad media a nivel nacional es de 2,8 años.

