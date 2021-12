"Le puse a mi niña Málaga porque esta ciudad me ha dado mucho y se lo devuelvo dándole vida"

El 2 de octubre de 2021 a las 10:35 horas sonó el llanto de un bebé en el paritorio del Hospital Materno Infantil de Málaga. No era una niña cualquiera. Se trataba de Málaga, que nacía en Málaga dentro de la provincia de Málaga. "¿Málaga? Mira que hemos visto nombres curiosos por aquí, pero nunca Málaga", le decía a Marta Muñoz el personal del centro hospitalario.

El mismo panorama se encontró en el Registro. "¿Estáis seguro de que todo está correcto? Habéis puesto en todos los apartados Málaga. ¡Hasta en el nombre!", le dijeron en la ventanilla anonadados. Allá por donde va, Marta tiene que repetir dos veces el nombre de su hija. Con sus amigos, en el centro de salud... A todo el mundo le parece muy excéntrico.

"Para todo el mundo era algo muy raro, pero yo creo que es cuestión de acostumbrarse y que nazcan unas cuantas más. Mi abuela, por ejemplo, se llama África, como el continente, y al estar más extendido se ha normalizado. Es cuestión de darle tiempo", cuenta la madre de la pequeña.

Marta nació en San Roque, en la provincia de Cádiz, pero en 2009 se vino a estudiar a Málaga la carrera de Filología Hispánica un tanto insegura. Nunca había salido de su pueblecito y creía que "no iba a durar ni una semana en una ciudad como esta" y al final se quedó incluso para hacer un máster. "Era mi segunda casa y ya puedo decir que la primera", añade. Aquí conoció a su pareja, Antonio, y fue cuando dijo: "¿Pero yo a dónde me voy a ir, si aquí lo tengo todo?".

La pequeña Málaga, recién nacida. E.E

Se siente malagueña y detrás del nombre de su niña hay un claro agradecimiento. "Esta ciudad me lo ha dado todo y ahora me tocaba a mí hacerle el regalo más especial del mundo, darle vida", cuenta con emoción.

Cuando se enteraron en una de las ecografías en la Clínica Gutenberg que su peque sería una niña, no se lo creían puesto que "el papi solo tiene machos en su familia" y ellos no esperaban traer una chica. Tras dejarles claro que sí que traían una niña, Marta y Antonio se miraron y dijeron a la vez "Se va a llamar Málaga". La ecógrafa no daba crédito y les felicitó por la originalidad.

La familia Zambrana Muñoz al completo (sin sus gatos). E.E

Desde que nació, la pequeña Málaga duerme genial por las noches y "del tirón". Sus padres cuentan que es muy buena, pero que tiene un único 'pero'. Es muy callejera y eso que no tiene ni tres meses. "¿No le va a gustar la calle, con ese nombre?", bromea su madre, que asegura que cada vez que salen, a su niña no se le escucha quejarse nunca.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España, o no hay nadie que se llame Málaga, o bien hay menos de 20 personas que se llaman así. Los papás, por su parte, aseguran que no conocen a nadie que se llame así ni a su entorno le consta. "¡Quién sabe si no lo ponemos de moda nosotros y dentro de 20 años es un nombre normal como otro cualquiera!", añade en tono jocoso la madre de la pequeña.

Además, la familia, pese a no ser malagueña al completo, sí que es muy 'malaguita'. Como curiosidad, añaden que tienen dos gatos y que se llaman Kinder y Kameni. Kinder por las famosas palmeras malagueñas de la pastelería Kiki y Kameni por el mítico portero que tantas paradas y momentos felices dio al Málaga C.F durante su paso por el equipo.

La pequeña Málaga posando con unas gafas. E.E

No es algo extraño

En España son bastantes nombres de continentes, países, ciudades e incluso barrios que figuran en el registro de nombres propios. De los continentes, en nuestro país tenemos a 1.209 chicas que se llaman Asia, 1.354 que se llaman América y 14.540 que se llaman África, un nombre que se repite bastante en el sur. El dato de las Oceanía es algo más minoritario. Solo hay 36 en toda España. Respecto a las Europa, el INE registra a menos de veinte en España, por lo que no las contabiliza.

Respecto a los países, en España podemos encontrar 898 Kenia, 25 España o 38 Italia. En cuanto a ciudades y estados también hay de todo el mundo. En nuestro país hay 148 hombres que se llaman Washington y 46 mujeres que se llaman Florida y 112 que se llaman Chelsea. Así, sin influencia de La Casa de Papel por la media de edad que tienen, (5,8 y 15,5) en España hay 146 hombres y 21 mujeres que se llaman Río.

Algo más regional resultan los nombres de Triana, son 8.924 chicas con una media de edad de solo seis años, y Andalucía, un nombre del que solo disfrutan 22 mujeres en nuestro país.

