Como las grandes estrellas: el Atlético Bezmiliana de Rincón de la Victoria lanza su colección de cromos.

Salir del colegio, pasar por el kiosco y comprar un sobre de estampas de la liga de fútbol. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? "¡Vaya! ¿Otra vez este? Si ya lo tengo quince veces", nos decíamos a nosotros mismos una y otra vez cada día, pensando a quién podíamos cambiárselo en clase pese a que sabíamos que iba a ser complicado.

Todos hemos disfrutado de una colección de cromos en algún momento de nuestra infancia. Muchos soñaban con ser cómo Raúl González o el Niño Torres. ¿Qué sentirían ellos al verse en los tacos de estampas de miles de niños?

Una experiencia similar deben estar viviendo los 150 jugadores del club Atlético Bezmiliana, afincado en Rincón de la Victoria. Los pequeños se están sintiendo como grandes estrellas del panorama futbolero ya que acaban de lanzar su propio álbum de cromos. Una colección llena de "magia", donde ellos mismos podrán completar el álbum con los rostros de sus compañeros, el cuerpo ténico y leyendas del club.

Se trata de una iniciativa con la que el club pretende asentar el significado de pertenencia a una entidad que cumplirá en 2022 la mayoría de edad. 18 años en los que su objetivo, según indican, siempre ha sido enseñar que hay "otra forma de compaginar deporte y competitividad alejándose de muchos clubes bases en los que todo vale cuando se trata de conseguir el éxito deportivo".

Algunos de los cromos de los chavales que juegan en el Bezmiliana. E.E

El actual presidente del club, el periodista Kiko García, ha destacado que “es una ilusión que teníamos desde hace años, que los chicos puedan tener sus propios cromos". Cree que es una manera de hacer club y estrechar vínculos entre los ocho equipos que tienen y que forman "una gran familia". Asimismo les sirve para recordar todo lo que les ha hecho convertirse en el equipo que son hoy día tras 18 años de trabajo.

Respecto a la recaudación, García explica que no es para él lo más importante, ya que "nosotros vemos el fútbol base de otra manera, nuestros jugadores no pagan cuotas, no somos un club que busque un rédito económico de sus actuaciones". La firma italiana Akinda solo les pide un euro por el producto. El porcentaje de venta se utilizará para comprar material para los chavales.

Prefieren ver la idea como una motivación para los chicos y chicas de cada equipo. "Imaginamos la ilusión de que abran un sobre y vean su propio cromo. Alucinarán al verse y tenerse en el álbum con el resto de sus amigos".

Adquisición

Los pequeños del equipo podrán conseguir el álbum totalmente gratis y podrán adquirir los sobres de cromos a un euro en el campo de fútbol Manuel Becerra, donde entrenan. Así, desde el club señalan que en el caso de que algún niño no llegue a conseguir completar toda la colección, dichos cromos podrán solicitarse aparte. Para los interesados en colaborar con el club, el álbum costará solo 3 euros y los sobres también a un euro.

