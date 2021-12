Las sensaciones con las que acaba el 2021 no son ciertamente positivas en el entorno del Málaga CF. El club anda buscando varios refuerzos para el mercado invernal y, aunque la afición ya gritó ante el Leganés "José Alberto, dimisión", la conjura en Martiricos es total, por el momento. Sin embargo, aunque esta parte de la temporada haya acabado con la sensación de que todo podría haber sido mejor, especialmente como visitante, los datos confirman que la primera vuelta del Málaga CF 21/22 como local ya es historia del club.

El equipo ha disputado 11 partidos en su feudo y hasta las dos últimas jornadas había mantenido una imbatibilidad de siete victorias y dos empates. Sin embargo, los tropiezos ante Amorebieta y Leganés han ensuciado el recuerdo de lo que ha sido una primera vuelta casi de récord porque lo ha sido. En esos encuentros el Málaga CF ha conseguido 23 puntos (2.09 de media), lo que se convierte en el tercer mejor dato del siglo XXI.

Análisis de los puntos de media que ha obtenido el Málaga CF como local en la primera vuelta.

Solo superan estas cifras la campaña 18/19, en la que el equipo cae en el play off contra el Deportivo, con 2.40 puntos de media y la temporada 07/08 en la que se asciende a Primera División (2.30 puntos). No obstante, no todos los datos registrados en la segunda categoría del fútbol español son buenos. El Málaga CF arrastraba dos temporadas consecutivas obteniendo poco más de un punto en los diez primeros encuentros.

Con respecto a los datos de Primera, son dispares. El equipo alcanza de media los dos puntos por encuentro como local en las temporadas 00/01 y 08/09, ambas con seis victorias y dos empates en La Rosaleda. Mientras que los malaguistas oscilan los 1.9 puntos de media en las campañas 03/04 (triunfos como el 5-1 frente al Barcelona o 2-0 al Sevilla), 11/12, 12/13 (donde goleó por 4 a 0 al Betis, Valencia y Granada) y 16/17.

Goles a favor y en contra

La situación con respecto a los goles es cuanto menos inestable. El Málaga CF ha marcado esta temporada como local 12 goles, una cifra que si tu ejercicio defensivo es férreo no causa ningún problema porque promediar un tanto por encuentro es ajustado. Durante nueve partidos le ha servido, pero no ha ocurrido lo mismo cuando se han creado desajustes atrás y los goles venían en contra y no a favor.

Análisis de los goles a favor y en contra del Málaga CF como local en la primera vuelta.

Si se comparan estas cifras con el resto de temporadas en Segunda División, en goles a favor se ve bastante superado a otras campañas. El récord en esta estadística de la categoría inferior lo tiene el Málaga CF en la temporada 07/08 con delanteros ilustres como Nabil Baha o Salva Ballesta con 20 tantos como local en la primera vuelta. La situación ahora es muy distinta, dados los problemas que afronta el equipo para disparar a puerta. Nada se asemeja a los 24 goles de la histórica campaña 12/13 con futbolistas como Saviola, Baptista, Isco o Joaquín.

Los 7 goles en contra del presente, si se comparan con el resto de temporadas, no son una cifra en absoluto negativa. Sin embargo, el sabor que queda con las dos últimas jornadas, donde se han producido cuatro de esos tantos, es un tanto amargo. La defensa no ha presentado sus mejores prestaciones, ha acumulado fallos en sucesivas jornadas y parece que la sombra de Juande es más larga de lo que parecía.

Por lo tanto, a pesar de las sensaciones que circulan por la afición malaguista, el Málaga CF ha firmado una de sus mejores primeras vueltas como local. Qué poco habría bastado como visitante para estar más arriba.

