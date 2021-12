Casa Kiki abrirá en El Palo: las palmeras de chocolate gigantes siguen expandiéndose por Málaga

Las palmeras de chocolate de Casa Kiki continúan su expansión triunfal por Málaga. El popular obrador abrirá un nuevo establecimiento en la zona comercial de Echevarría de la barriada de El Palo, la que será su noveda sede en la provincia.

Fuentes oficiales de la confitería han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que se situará en la calle Escultor Marín Higuero, 1, frente a la tradicional cafetería El Sauce, donde anteriormente se situaba la panadería Los Ángeles.

El local se encuentra desde hace semanas en reformas. Los cálculos de Casa Kiki prevén que quizás pueda abrir en unos dos meses, en febrero o marzo, pero la fecha definitiva de apertura no está determinada todavía. El ritmo de avance de los trabajos de reacondicionamiento irá marcando a su vez los tiempos.

El ataque de las palmeras gigantes

El nuevo establecimiento será el primero en la zona Este de Málaga capital. Casa Kiki ya cuenta con sedes en Carretera de Cádiz (c/ Gaucín, 26), Portada Alta (c/ Corregidor Nicolás Isidro, 1), Puerto de la Torre (c/ Platino, 2), Málaga Nostrum (c/ Orense, 21) y Vialia (Explanada de la Estación, s/n). En el resto de la provincia, ya ha conquistado Coín (c/ Ronda, 7), Fuengirola (Av. Santa Amalia) y Torremolinos (c/ Antonio Márquez Muñoz, 24).

Se trata de un paso adelante más de la confitería, que ha ganado espacio en los últimos años gracias a sus célebres palmeras gigantes de chocolate. Ese formato personalizable se ha convertido en el producto estrella, pero también ofrecen locas, borrachuelos, cañas o bizcochos. Todo, eso sí, con gusto por ofrecerlo también en tamaño XXL.

No obstante, los dulces de esta conocida cadena ya estaban disponibles en la zona de El Palo a través del envío a domicilio o la recogida en local, que se podía solicitar también por su página web como escribiéndoles por Whatsapp. Con este nuevo anuncio, los paleños saben que próximamente también podrán disfrutarlas presencialmente en su barrio.

