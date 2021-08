Cayetanas, las palmeritas 'made in Málaga' a las que nadie puede resistirse

Kinder, Loca, Nutella y Ferrero. Esos son los cuatro sabores base de las palmeritas Cayetanas, una marca que no deja de cosechar éxitos incluso más allá de las fronteras de la provincia de Málaga, donde ha nacido.

Sus artífices son Carlos Manuel Aguilera, Carlos Alberto García y Alberto Valdivia. Tres amigos que se conocieron estudiando en la facultad, en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de Málaga.

Sin embargo, cada uno de ellos, independientemente, tiene su empresa, Carlos Manuel es el gerente de Chivo de Canillas (sector alimentario) y Alberto y Carlos Alberto se dedican a la consultoría de franquicias y a la gestión de negocios de hostelería, entre otras cosas.

"Siempre hemos pensado en hacer algo juntos, en las comidas de Navidad salían muchas ideas, pero nunca nos lanzábamos. Durante la pandemia, y tras el éxito de negocios similares en la capital, decidimos estudiar la viabilidad el proyecto pero con palmeras rellenas y, al final, decidimos lanzarlo", cuenta Carlos Alberto García.

La pandemia

Después de estar medio año dándole forma al negocio decidieron empezar a hacer entregas a domicilio gracias a la plataforma Uber Eats. "Invertir en un local o un stand era demasiado arriesgado dada la situación de las olas de coronavirus que llegaron y que siguen llegando", reconoce García.

Pese a ello, en un principio, la idea era entrar a vender en centros comerciales, pero un nuevo cierre de estos les hizo frenar. "Nos recorrimos todos y teníamos prácticamente firmado un contrato de alquiler. Sin embargo, después de esto, fue cuando lo vimos totalmente claro. Había que empezar a domcilio y con distribuidores", cuenta García.

La clave de su crecimiento fueron las redes sociales, que cuidan al milímetro. "Tras estudiar bien los costes y encontrar como maximizar la rentabilidad sin apenas riesgo, conseguimos nacer con una pequeña inversión y una gran imagen en redes", relata García.

Las palmeritas

Estas palmeras son cien por cien artesanales, por lo que ninguna es igual a la otra. Según los fundadores esa es la clave, lo que les diferencia de las industriales. "Tenemos un Obrador único, ya que hace el mejor hojaldre de toda Málaga", detalla García.

Actualmente tienen disponibles 4 sabores y están valorando incluir uno nuevo. "Ya hemos hecho algunas pruebas y para la vuelta al cole, una vez que entre el otoño, lo más seguro es que anunciemos una sorpresa. No solo en sabor, sino en producto y en packaging para fechas señaladas", confiesa Carlos Alberto.

El nombre de Cayetanas sale de forma casual, en una reunión informal de amigos donde, abiertamente, contaron que no encontraban el nombre perfecto, ese que no les hiciera dudar de ninguna forma. Así, una amiga soltó de repente el nombre de Cayetanas y todos sintieron un flechazo en toda regla. "Es curioso, pero mucha gente se cree que el nombre viene porque mi hijo se llama Cayetano, pero no es por eso. Fue por la idea de nuestra amiga", cuenta García.

100% Málaga

Las Cayetanas nacieron en Málaga, dentro de las instalaciones de Booh y vendiendo a domicilio a través de Uber Eats, pero conforme fueron creciendo fueron ampliando puntos de venta a los que la empresa de reparto no llegaba.

"Abrimos puntos en tiendas Gourmet para cubrir más zonas y empezó a funcionar muy bien. Ampliamos a Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Fuengirola y gracias a nuestras redes sociales recibíamos cada día más solicitudes para vender nuestro producto", cuenta García.

Así, actualmente están presentes en más de 10 puntos por toda Andalucía, y disponen de 2 distribuidores que cubren toda la zona en los que se apoyan logísticamente. Pese a que al principio el consumo qu predominaba era el de a domicilio, ahora, al tener muchos más puntos de recogida, las tiendas físicas son las favoritas de sus clientes a la hora de hacer su compra.

Sigue los temas que te interesan