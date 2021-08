El boom de las furgonetas camper en Málaga: " Ha sido lo mejor que he hecho en mi vida"

Una imagen de Paloma Bejarano Cepero con su furgoneta camperizada. P. B. C.

¿Te imaginas decirle adiós al registro de los hoteles? ¿A viajar por tu cuenta sin horarios ni tener que cruzarte con mucha gente? ¿A no parar en aeropuertos ni en estaciones? ¿A dormir en mitad de la naturaleza? Paloma Bejarano Cepero lo hace desde hace cuatro años a lomos de su furgoneta camperizada. Un alojamiento con ruedas que permite viajar de forma económica y dormir en cualquier parte.

La tendencia de viajar, incluso vivir, en estos vehículos ha crecido con la pandemia. Málaga vive un particular boom con las camper a raíz de la crisis sanitaria, que ha hecho a muchos replantearse su manera de vivir (insostenible en la mayoría de los casos) y también de viajar. Lo demuestra los datos ofrecidos por Milanuncios a EL ESPAÑOL de Málaga. Las búsquedas de estas furgonetas han aumentado un 35% en el primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2019 en la provincia.

Según el portal dedicado a la compraventa de artículos de segunda mano, las cifras también han crecido si se comparan con el fatídico 2020. Las búsquedas de camper en el primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado se han elevado un 46% en la provincia. La empresa malagueña Tech Hype Cratfs ha aprovechado este auge de las camper para abrir un negocio. Lo hicieron oficial hace cinco meses.

Una de sus furgonetas personalizadas.

"El objetivo es generar unas ganancias para invertir en maquinaría y abrir taller de ingeniería, y así dedicarnos al I+D e innovación. Hay mercado en el mundo de las furgonetas y nos hemos lanzado de cabeza", asegura Daniel García Pacheco, uno de los fundadores de la empresa, en una conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

El emprendedor confirma que a todos sus clientes la pandemia les ha hecho replantearse su manera de viajar. "Muchos no quieren estar en un hotel con demasiada gente y mezclarse con ellos en el comedor o zonas comunes. Esta crisis ha influido, claro. Lo pueden asegurar empresas que se dedican a esto desde hace 15 años. Nosotros hemos nacido con la pandemia", explica el joven de 24 años.

El perfil de gente que busca los servicios de camperización de Tech Hype Cratfs es variado: desde gente joven a parejas con hijos. "Tenemos clientes de entre 20 y 30 años. Los que viene con 40 años es para ir con la familia de vacaciones. Como es su propio vehículo, quieren algo más pequeño y fácil de aparcar, para escaparse los fines de semana", cuenta.

Otra de sus camper.

Una camper completa

"Al final es hacerte una casita en los metros que tiene la caja de la furgoneta. Es algo muy personalizado. Cada uno tiene su idea", reconoce García Pacheco, que diferencia entre las camper que se utilizan como vehículo propio y para escaparse un fin de semana a cualquier sitio con un motor parecido a un turismo, que en muchos casos no tiene ducha interior; y los que optan por la camper como estilo de vida.

"Muchos quieren convertir su furgoneta en su casa por motivos personales o porque su vida está ligada al deporte, por ejemplo. Ahora estamos haciendo una furgoneta de dos chicos influencer y escaladores. Pasan todo el día escalando y viven en furgoneta. Depende el estilo de vida de cada uno", apunta el malagueño, que admite que también les llegan personas que con el teletrabajo pueden planteárselo y mayores con una economía más holgada que les permite ese desembolso inicial grande.

Casas prefabricadas

Hablando de vivir en furgonetas camper, en Málaga también ha crecido la tendencia por comprar casas prefabricadas. Las búsquedas de estas viviendas portátiles han aumentado un 53% en el primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2019, según los últimos datos dados a conocer por Milanuncios. El precio medio de una casa prefabricada en la provincia es de unos 26.940 euros.

El portal también asegura que han subido las búsquedas de autocaravanas un 59% y de caravanas un 20% en el primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2019.

Otra furgoneta personalizada.

Si se comparan estos datos con el año maldito de la pandemia, las búsquedas han subido como la espuma: las búsquedas de autocaravanas han llegado a aumentar hasta el 116% en el primer semestre de 2021 comparado con el mismo periodo de 2020. También la búsqueda de camperizadas un 46% en ese mismo espacio de tiempo.

Paloma Bejarano Cepero soñaba con tener una desde los 15 años. "Me dije: "El día que tenga un trabajo estable lo primero que voy a hacer es comprarme una furgoneta. Siempre he tenido perros y con lo complicado que está en España moverte con los animales, esta opción era ideal. Antes era impensable. Ahora hay alquileres vacacionales", relata a EL ESPAÑOL de Málaga.

Esta joven empezó a buscar su furgoneta hace cuatro años. "Después de leer muchos foros tenía claro cuál es el modelo que quería. Mi idea era camperizármela yo. Entonces empecé a hacerlo y vi lo complicado que era. Estuve dos años viajando sólo con la carcasa por dentro, un colchón en el suelo y dos cajas", recuerda la malagueña.

La malagueña subida en su camper. Instagram

Entonces se cruzó en el camino con los fundadores de Tech Hype Cratfs cuando la empresa aún no había arrancado. "Fue la primera furgoneta que camperizaron. Desde que terminó el confinamiento cada fin de semana he estado fuera con ella. Ahora me voy un mes a Portugal", declara entusiasmada la joven.

Bejarano piensa que la oportunidad que te da una camper no te lo da otro vehículo: "Nunca me podría haber permitido un mes en País Vasco o Ibiza; con ella pude". Incluso que no tiene precio "poder pasar tanto tiempo en la naturaleza; o estar durmiendo, escuchar unos pasos, asomarse y que sea unos jabalíes".

Una imagen detalle de la camper de Paloma y su perro. P. B. C.

La joven de 29 años recomienda la camper para vivir otra rutina menos acelerada. Por su trabajo vive en el centro de Málaga y cuando llega el domingo y la aparca, ya está pensando en donde ir el fin de semana siguiente. "Vives la experiencia de otra manera porque estás en los sitios sin prisas. No tiene que programar un viaje, ni mirar la hora de dejar el hotel. Deja fluir el viaje", defiende.

-¿Qué le recomendarías a toda esa gente que ha buscado su furgoneta y no se lanza?

-Que no reparen tanto. Que lo hagan ya. Con un camping gas y una caja ya lo disfrutas. Ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. De las metas que tengo, esta es de una de las que más orgullosa me siento. Incluso por encima de la de sacarte una carrera universitaria o el carné del coche. La libertad que da es incomparable.

Una foto de Paloma en su estupenda camper. P. B. C.

