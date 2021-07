Accor prepara el estreno en agosto de su primer gran hotel de lujo en España tras una reforma de 40 millones

La marca de lujo SO/ Hotels & Resorts del grupo Accor está a punto de abrir una de sus grandes apuestas en España: el hotel SO/ Sotogrande, el primer resort de la marca en Europa. Lo hará con algunos días de retraso, el 1 de agosto, pero con muchas expectativas para lo que queda de temporada de verano, ya que el segmento hotelero premium será el primero en salir de la crisis.

Está ubicado en el antiguo Hotel NH Almenara y contará con 152 habitaciones, 36 de ellas suites, estableciendo nuevos estándares en la industria hotelera del lujo. Aunque su insignia será una zona wellness dedicada al bienestar y el relax de 3.000 metros cuadrados y tres piscinas distribuidas a lo largo del complejo, según recuerda Robert Kmita General Manager SO/ en un encuentro con medios de comunicación previo a la gran apertura.

Habitación en ático del hotel SO Sotogrande. Sandra Tobar

Además, entre las numerosas instalaciones y servicios de este establecimiento de cinco estrellas, sus visitantes encontrarán un centro de fitness, un gimnasio 24 horas abierto con una oferta deportiva amplia y un sinfín de experiencias perfectas para la armonía de cuerpo y mente. La oferta gastronómica estará representada por seis restaurantes.

Se trata de un concepto de cortijo revolucionario más allá de un resort, representando el ambiente local andalusí en sus creaciones y que mantiene la esencia de los cortijos con patios que protegen del viento de levante y poniente, según cuentan a Invertia en una visita guiada a las instalaciones. La reforma del mismo ha rondado los 40 millones de euros.

En principio, reconocen que será el turismo doméstico el que ocupe las instalaciones en la temporada de verano debido a la situación de pandemia. No obstante, el perfil de público está dirigido a un cliente de calidad al que le guste el deporte, la tranquilidad, estar en familia y disfrutar de la zona wellness.

SO Sotogrande. Sandra Tobar

El nuevo establecimiento de lujo es propiedad del fondo Orion (dueño de Sotogrande SA) y está gestionado por Accor a través de la marca SO/ con un acuerdo de 20 años. Y no está a la venta, asegura Roberto Roca, managing director de Sotogrande SA, tal y como se había rumoreado.

Planes SO/ Hotels

SO/ Hotels & Resorts ya está presente con hoteles urbanos únicos en Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Rusia y Cuba. Cada una de las propiedades de la cadena integra su característica filosofía Avant-Garde, moderna y que representa su distinguida oferta hotelera.

Presentando su esencia del lujo rebelde, SO/ combina la personalidad vibrante y el estilo vanguardista de un hotel de diseño con el posicionamiento distintivo de una marca de estilo de vida de alta gama y de moda.

SO/ incluye diez hoteles con las incorporaciones recientes como SO/ Paseo del Prado La Havana, SO/ Auckland, SO/ Berlín Das Stue, SO/ Viena y SO/ San Petersburg. Con un ambicioso plan para expandir su presencia global en los próximos años, SO/ planea abrir nuevos hoteles en Kuala Lumpur, Koh Samui, Dubái, París, Melbourne y Los Cabos. De hecho, el próximo en abrir será París, afirman desde la compañía.

