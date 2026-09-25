Un momento de la reunión en Vélez-Málaga. Ayuntamiento de Vélez Málaga

Vélez y la Junta estudian cómo solucionar la inundabilidad del Parque Tecnoalimentario y el entorno del aeródromo

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Las claves Generado con IA El Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga y el entorno del aeródromo de El Trapiche presentan problemas de inundabilidad que requieren solución. El alcalde Jesús Lupiáñez y la delegada Laura Soto, junto a equipos técnicos, coordinan esfuerzos para abordar el problema de manera conjunta. Se plantea una actuación por fases para mejorar la situación, priorizando primero el Parque Tecnoalimentario y extendiendo las mejoras al resto del entorno. La zona afectada es estratégica para la economía local, al albergar tres escuelas de pilotos y numerosas empresas.

Las condiciones de inundabilidad del Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga y el entorno del aeródromo de El Trapiche son preocupantes y hay que buscar soluciones.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Laura Soto, junto a los técnicos se han reunido para poner puntos en común.

Según los análisis técnicos, las condiciones de inundabilidad del Parque Tecnoalimentario están directamente relacionadas con las del espacio donde se encuentra el aeródromo de El Trapiche. En este sentido, el Ayuntamiento y la Junta trabajan en una solución que permita estudiar ambos ámbitos de manera coordinada y plantear una actuación por fases.

“Hemos quedado en continuar avanzando con nuestro equipo técnico para poder presentar un faseado que permita mejorar, en primer lugar, la inundabilidad del Parque Tecnoalimentario y, al mismo tiempo, dar cobertura a todo este espacio”, dijo Lupiáñez.

El alcalde recordó que es un punto estratégico para la economía veleña. De hecho, hay tres escuelas de pilotos y numerosas empresas en la zona.