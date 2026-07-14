Así será la 49 edición del Festival Flamenco Juan Breva en Vélez Málaga: tendrá lugar el 14 de agosto

Las claves

Las claves Generado con IA La 49 edición del Festival Flamenco Juan Breva se celebrará el 14 de agosto en Vélez Málaga, en la plaza de la Constitución. El festival rinde homenaje a las mujeres en el flamenco, con un cartel compuesto exclusivamente por artistas femeninas. Las protagonistas de esta edición serán Macarena de la Torre, Sandra Carrasco y Macarena López, reconocidas por su talento y trayectoria. El evento ha sido presentado oficialmente por el alcalde Jesús Lupiáñez, quien destacó la calidad y el valor cultural del festival.

La 49 edición del Festival Flamenco Juan Breva en Vélez Málaga está a la vuelta de la esquina. Tendrá lugar el 14 de agosto a partir de las 21:30 en la plaza de la Constitución y ha sido presentado oficialmente este martes.

“Casi medio siglo contempla a este gran acontecimiento para Vélez-Málaga, gracias al cual hemos disfrutado durante años del virtuosismo de algunos de los cantaores y bailaores más reputados”, ha dicho el alcalde, Jesús Lupiáñez.

El regidor ha añadido que "este año contamos con un cartel de auténtico lujo, en el que, además, hacemos una dedicatoria a las mujeres en el flamenco, con un programa destinado única y exclusivamente a artistas femeninas, de calidad y trayectorias impecables”.

En ese cartel estarán Macarena de la Torre, Sandra Carrasco y Macarena López. "Es maravilloso que el cartel esté conformado exclusivamente por mujeres. Hemos compartido momentos entrañables y es un lujo volver a encontrarme con ellas. Invito a todos a asistir el próximo 14 de agosto al festival, viviremos una noche agradable, llena de cariño y mucho flamenco”, ha dicho De la Torre.

Las artistas

Macarena de la Torre consolidó su formación académica en la prestigiosa Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla. Además, ha recibido enseñanzas de reconocidos maestros como Paco Taranto y José de la Tomasa, alcanzando prestigiosos galardones y reconocimientos. Fue finalista del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2016, uno de los certámenes más prestigiosos del género.

Sandra Carrasco, por su parte, es una de las voces más reconocidas del panorama musical español. También onubense, se inició en el cante con la maestra Adelita Domingo en Sevilla. En sus comienzos cantó como corista para artistas de la talla de Arcángel, El Pele o Manolo Sanlúcar. Ha ganado numerosos concursos de fandangos de Huelva y también la beca para la Fundación Cristina Heeren en Sevilla.

Macarena López es una bailaora muy admirada por su trabajo en la mezcla entre el flamenco tradicional y la creación contemporánea. Estudió en el Centro Andaluz de Danza de Sevilla y formó parte de la compañía Estévez y Paños. Posteriormente debutó como solista del Ballet de Flamenco de Andalucía.