Los bomberos rescatan en Vélez-Málaga a un hombre atrapado bajo tres metros de escombros

Vídeo del rescate de un hombre atrapado bajo escombros tras colapsar una estructura en Vélez-Malaga.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos pertenecientes a las dotaciones de Vélez-Málaga y Nerja han intervenido este martes en el rescate de un hombre que ha quedado atrapado bajo tres metros de escombros tras colapsar una estructura en Vélez-Málaga.

De acuerdo con los datos aportados desde el ente, perteneciente a la Diputación provincial, los hechos han ocurrido en la calle Murillo de la Urbanización El Capitán de Vélez.

El accidentado, han precisado, se encontraba bajo tres metros de tierra. Ante la gravedad de los hechos, los bomberos han tenido que realizar un desescombro manual para poder rescatarlo con éxito.

El varón presentaba heridas en una pierna y diversas contusiones. Una vez sacado de los escombros, ha sido porteado hasta la ambulancia, donde ha sido evacuado.