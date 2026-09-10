Así es el nuevo Skate Plaza de Torremolinos: más de 1.000 metros cuadrados dedicados al deporte urbano

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Las claves Generado con IA Torremolinos inaugura un nuevo Skate Plaza de más de 1.000 metros cuadrados dedicado al deporte urbano. La instalación recrea una plaza urbana real con elementos y obstáculos inspirados en spots míticos de Málaga, Madrid y Philadelphia. El proyecto, diseñado por el arquitecto y skater Daniel Yábar, incluye zonas de Surf Skate y busca ser un punto de encuentro entre generaciones y estilos. La inversión ha sido de 223.199,99 euros y el espacio cumple criterios de accesibilidad, seguridad y convivencia con el entorno urbano.

Los amantes del skate tienen un nuevo sitio para hacer deporte. Se trata del nuevo Skate Plaza de Torremolinos que ha sido inaugurado este jueves y se encuentra entre las calles Costa Rica, Avenida de los Manantiales y Avenida de la Libertad.

Estas instalaciones, según ha explicado el consistorio en un comunicado, se trata de un equipamiento deportivo novedoso y singular situado frente a la rotonda del Monumento al Turista, en un solar de titularidad municipal, que refuerza la apuesta del municipio por el deporte urbano.

La nueva instalación dispone de una superficie de uso de 1.035 metros cuadrados, de los cuales 332 corresponden a la zona de Surf Skate, y 703 son de la Skate Plaza, integrados en una parcela de 2.400 metros cuadrados.

Un equipamiento que nace con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de espacios destinados a la práctica del skate y otras disciplinas deportivas urbanas.

Un espacio que representa el auténtico espíritu del skateboarding: la calle, diseñado para recrear elementos urbanos reales, fomentando la creatividad, la técnica y la identidad más pura de este deporte.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha inaugurado esta tarde un proyecto diseñado por Daniel Yábar, arquitecto y skater, reconocido especialista en la configuración de espacios para la práctica del skate.

La jornada ha contado, además, con la presencia de numerosos aficionados que han tenido la oportunidad de probar esta nueva instalación que complementa y enriquece la amplia red de infraestructuras deportivas con las que ya cuenta el municipio.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que ha resaltado que “una de las principales singularidades de la nueva instalación es que no responde al concepto tradicional de skatepark, sino que recrea una plaza urbana real, incorporando diferentes elementos y obstáculos completamente patinables”.

"Este nuevo equipamiento es un homenaje a una generación de skaters que aprendió a patinar adaptándose al entorno urbano y que hoy ve cómo esa esencia se transforma en un espacio propio que también pretende ser un lugar de encuentro entre generaciones, estilos y disciplinas”, ha señalado.

Así, el Skate Plaza cuenta con planos inclinados, bancos, jardineras, papeleras y otros elementos inspirados en plazas que son referentes para la comunidad skater en ciudades como Málaga, Madrid o Philadelphia.

Por su parte, Daniel Yábar, arquitecto diseñador del proyecto y skater, ha apuntado que “el nuevo Skate Plaza representa mucho más que una nueva instalación deportiva: es el sueño de gran parte de la comunidad skater de Torremolinos y de toda Málaga. Un proyecto nacido desde la experiencia real de quienes han crecido practicando skate en la calle, en una época en la que no existían skateparks ni espacios adaptados para este deporte”.

Yábar ha explicado que la instalación “recupera y reinterpreta spots míticos de Málaga que han desaparecido, devolviéndolos de alguna manera a una nueva generación de skaters e incorpora, además, guiños a spots emblemáticos de Madrid, Barcelona y otros lugares del mundo. Una plaza con referencias, historia y cultura skate detrás de cada línea”.

A ello se une que incorpora una rampa tipo wave para la práctica del surf skate, una modalidad que permite trasladar al entorno urbano movimientos propios del surf y que cuenta con una importante comunidad de aficionados en la Costa del Sol.

La actuación se ha completado con un nuevo acceso peatonal desde la avenida de los Manantiales, la mejora del espacio ajardinado y la creación de áreas de conexión que favorecen la integración del equipamiento en su entorno. El proyecto ha tenido en cuenta criterios de accesibilidad, seguridad y convivencia con el espacio urbano existente.

La actuación ha contado con una inversión de 223.199,99 euros, financiada mediante la subvención del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM 2023-2ª Fase) de la Diputación de Málaga.