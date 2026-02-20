Nueva vida para el antiguo hospital de Ronda: será la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA

Las claves nuevo Generado con IA El antiguo Hospital Comarcal de Ronda será rehabilitado para acoger la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. La transformación del edificio contará con una inversión de cuatro millones de euros, financiada por la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Ronda y la Junta de Andalucía. La nueva facultad ofrecerá los grados de Enfermería y Fisioterapia, plenamente adscritos a la UMA y con validez oficial en España. El Ayuntamiento de Ronda dispondrá del inmueble cedido por la Junta por 30 años, debiendo destinarlo a uso educativo y asumir su mantenimiento y gastos asociados.

El antiguo Hospital Comarcal de Ronda tendrá una nueva vida. Este edificio, que lleva cerrado desde 2017 tras la apertura del nuevo centro hospitalario de la ciudad, acogerá la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga (UMA).

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Ronda y la Junta de Andalucía, contará con una inversión de cuatro millones de euros para su rehabilitación y adecuación a los requisitos académicos.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, han rubricado un protocolo de actuación que garantiza la financiación y la planificación de las obras.

Asimismo, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, ha formalizado la cesión de parte del inmueble al Ayuntamiento, lo que permitirá instalar de manera permanente los estudios universitarios.

La nueva facultad dará continuidad al Grado de Enfermería que actualmente se imparte en el Centro Universitario ‘Virgen de la Paz’ y ampliará la oferta académica con el Grado en Fisioterapia. Ambos programas estarán plenamente adscritos a la UMA, asegurando la validez oficial de los títulos en todo el territorio español.

El inmueble ocupa una parcela urbana de 28.303 metros cuadrados, con 13.244 metros cuadrados construidos distribuidos en cinco núcleos edificatorios principales. Fue levantado en 1976 como Complejo Clínico Sagrada Familia por la Caja de Ahorros de Ronda y adquirido en 1986 por la Junta de Andalucía para su integración en la red hospitalaria pública.

La actividad sanitaria se trasladó en 2017 al nuevo hospital situado en la A-397, quedando el edificio original sin uso desde entonces.

La operación formalizada contempla la segregación de una parcela de 8.768,22 metros cuadrados, que la Junta cede gratuitamente al Ayuntamiento de Ronda por un periodo de 30 años para uso educativo.

El Consistorio deberá destinar el inmueble al fin previsto en un plazo máximo de cinco años, mantener la actividad durante todo el periodo de cesión y asumir los gastos de conservación y las obligaciones tributarias correspondientes.

Por su parte, la Junta mantendrá la titularidad del resto de la parcela, de 19.534,78 metros cuadrados, que será objeto de un cambio de uso urbanístico, pasando de sistema general sanitario a equipamiento comunitario.

Esta modificación permitirá albergar usos educativos, sanitarios, socioasistenciales, deportivos, socioculturales o institucionales, facilitando su puesta en valor y la generación de actividad económica y empleo.

Una vez finalizadas las reformas, la UMA verificará que las instalaciones cumplen los estándares docentes antes de solicitar la autorización oficial de adscripción de los títulos a la Junta de Andalucía.