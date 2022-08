María Jesús Montero trae la lucha nacional a Ronda: pide a Feijóo que diga "qué intereses defiende"

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reprochado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no “arrime el hombro cuando España más lo necesita" y le ha emplazado a que diga qué intereses defiende.



Montero, que ha intervenido en un acto de partido en Ronda (Málaga), ha calificado al partido popular de “negacionista y obstruccionista” por “decir que no” a medidas como el transporte gratuito o al incremento de las becas, lo que muestra, según la ministra, que el PP no apoya a los trabajadores y a los jóvenes.



“Se salió del consenso europeo y estuvo en las antípodas de lo que se está haciendo en Francia, Alemania e Italia, practicando el no por el no, sin arrimar el hombro cuando más lo necesita España”, ha lamentado la ministra de Hacienda sobre el PP, que ha acusado al partido liderado por Feijóo de estar “siempre a las espaldas de los problemas de la gente”.



Ha pedido al líder del Partido Popular que explique qué intereses defiende “este PP que nunca está cuando se le necesita” y ha recordado que, desde que estalló la pandemia, el Gobierno “no ha podido contar con un partido en la oposición que ejerciera como partido de Estado” y que tuviera “sentido común”, ya que se inventa “excusas para poner zancadilla”.



“¿Qué tiene que ocurrir para que el PP se sienta interpelado, arrime el hombro y trabaje para España?", se ha preguntado la vicesecretaria general del PSOE, que ha apuntado que cuando ha gobernado el PP ha subido “50 veces” los impuestos a la clase media y “le ha hecho una amnistía fiscal a los poderosos”, mientras que el PSOE ha bajado el IVA de la luz, que “ha provocado un ahorro a empresas y ciudadanos de más de 10.000 millones de euros”.



“Este país tiene una guerra en la puerta de Europa donde se está produciendo un efecto muy importante en los consumos energéticos y el encarecimiento del precio de la vida”, por lo que ha insistido en que el principal partido de la oposición "debe arrimar el hombro u no poner excusas de malos perdedores”.



En relación a los presupuestos generales del Estado de 2023, la ministra se ha mostrado convencida de que habrá unos presupuestos que “van a permitir afrontar con mayores garantías un invierno duro y complejo en Europa, donde la invasión de Putin está provocando un incremento del precio de la vida”.



Montero ha subrayado que el Ejecutivo “gobierna y trabaja para la mayoría social” con la puesta en marcha de medidas como el decreto de ahorro energético, el transporte gratis para trenes de cercanías y de media distancia, la bonificación del transporte urbano, la ley de los autónomos, la ley de la ciencia o la del solo sí es sí.

