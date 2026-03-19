Después de muchos meses de trabajo silencioso, de pruebas, de errores y de esa mezcla de vértigo y emoción que supone introducir inteligencia artificial en un despacho tradicional, el desarrollador de nuestra aplicación de IA nos mostró sus resultados. Entró en la sala con vaqueros, portátil bajo el brazo y una serenidad impropia de su edad. Veintidós años.

Hizo una presentación magistral. Clara, estructurada, sin artificios. Respondía a cada pregunta con naturalidad, como quien habla de algo orgánico, inevitable. Para él, la inteligencia artificial no es una herramienta que se aprende: es un idioma materno. Lleva toda su vida entre ordenadores. Tiene integrada la IA en su ADN, como si de un chip pegado al cuerpo se tratara.

Mientras lo escuchaba, no podía evitar hacer un cálculo absurdo: me habría dado tiempo a terminar la carrera y ser su madre.

Nuestros hijos no están “aprendiendo” la revolución tecnológica. Son la revolución tecnológica.

Y, sin embargo, mientras ellos programan el futuro, el orden mundial sigue anclado en lógicas del pasado. En estos momentos asistimos a guerras abiertas en varios puntos del planeta, a una escalada armamentística que creíamos superada, a una normalización inquietante de la violencia como herramienta diplomática. Las imágenes de destrucción vuelven a ocupar portadas con una frecuencia que debería avergonzarnos como civilización.

Mientras la inteligencia artificial es capaz de diagnosticar enfermedades en segundos o anticipar patrones económicos complejos, los líderes globales siguen resolviendo conflictos con bombas, bloqueos y amenazas nucleares veladas.

No es una cuestión de edad como prejuicio. Es una cuestión de horizonte vital y legitimación moral.

Aquellos que hoy toman las decisiones en materia de defensa, inteligencia artificial militar, deuda pública o alianzas estratégicas están configurando un mundo que ya no es el suyo. Y lo están haciendo, además, en un contexto de tensión creciente, donde el lenguaje político vuelve a endurecerse peligrosamente.

¿Es moral rediseñar un orden en el que no vivirás?

El joven desarrollador del lunes no gobierna ningún país. Pero entiende el lenguaje en el que se escribirá el futuro.

La gran mayoría de los dirigentes mundiales siguen moviéndose en esquemas de poder donde la fuerza, la intimidación y la hegemonía territorial continúan siendo monedas habituales de intercambio.

Tal vez el verdadero desafío no sea generacional, sino moral.

Porque el riesgo no está solo en que el mundo cambie demasiado rápido. El riesgo es que lo rediseñen desde el miedo, desde la confrontación permanente, desde la incapacidad de imaginar una cooperación global acorde al nivel tecnológico que ya hemos alcanzado.

Mientras un chico de 22 años programa con naturalidad el mañana, el orden mundial se negocia en despachos donde el ruido de la historia pesa más que la responsabilidad hacia el futuro.

Quizá el verdadero reto sea decidir si queremos seguir gobernando el mundo con la lógica de la guerra en una era de algoritmos.