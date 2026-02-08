Tenemos el país con las presas, viejas, mal mantenidas, sin actualizar y aliviando a tope porque la capacidad de embalse no ha crecido desde hace años. España construyó la mayoría de sus grandes presas entre 1950 y 1995. En los últimos 30 años prácticamente no se han construido embalses de gran tamaño capaces de alterar la capacidad total nacional. Los datos actuales (~56.000 hm³) son muy similares a las cifras reportadas en los años 2000 según series históricas citadas por organismos oficiales. Nos pasa con el agua como con el AVE.

Pero el clima es evidente que cambia y cada vez tenemos fenómenos más intensos de sequía y de lluvias torrenciales.

España ha experimentado una disminución en la cantidad total de lluvia anual en las últimas décadas, especialmente en el sur y centro peninsular, pero cuando llueve lo hace de forma torrencial. La frecuencia de eventos de lluvia asociados a las DANAs ha aumentado un 15% en las últimas dos décadas.

El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media mundial, con un aumento de temperatura del agua de 1,6°C en los últimos 40 años. España enfrenta una paradoja climática: llueve menos en total, pero de forma mucho más concentrada e intensa, con fenómenos DANA que son aproximadamente 15% más frecuentes y hasta un 12% más intensos que hace dos décadas. En Grazalema siempre ha llovido como en Galicia o más, pero lo de esta semana ha sido histórico.

He estado atento a la campaña electoral en Aragón. Una comunidad generosa como ninguna en agua, energía y talento con el resto de España y con sus vecinos en particular trasvases del Ebro hacia País Vasco y Cataluña. Aunque los embalses de Aragón tienen actualmente una buena reserva, la cesión de "excedentes" a otras comunidades es un tema muy controvertido, con la mayoría de las fuerzas políticas aragonesas oponiéndose a trasvases significativos, defendiendo que toda el agua es necesaria para el desarrollo presente y futuro de la región.

El proyecto original del Plan Hidrológico Nacional de 2001 autorizaba el trasvase de hasta 1.050 hm³ al año desde el Ebro a Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, pero fue derogado en 2005.

El río Ebro ha experimentado una disminución de caudales desde los años 80 de más del 60%, pasando de ser un río de dinámica atlántica a uno de marcado carácter mediterráneo.

Es evidente que si cuando llueve tiramos el agua y cuando hay sequía no hemos aumentado la capacidad de almacenarla vamos por mal camino.

En 2005 había más de 80,000 embalses en China y más de 4,800 presas terminadas o en construcción que alcanzaban o superaban los 30 metros de altura. Para poner esto en perspectiva, según la Comisión Mundial de Represas, en el año 2000 había 22,104 presas de más de 15 metros de altura en servicio en China, representando el 20% de todas las grandes presas del mundo.

Cuando veo las obras hidráulicas de China de los últimos 25 años y las nuestras me muero de pena por las generaciones futuras. Las veo con cantimplora y los pueblos vacíos a menos que se despliegue un plan continuado de interconexión de cuencas, de mantenimiento y mejora de los embalses, de distribución de balsas (micro embalses) que regulan y almacenan agua y energía, bombeos reversibles. Yo veo las balsas con los paneles fotovoltaicos flotantes que las protegen de la evaporación y las dotan de energía renovable para entregar a la red o bombear.

Los Monegros, media Almería, media Murcia, con unas gotas son un vergel. Canales, embalses y bosques. Suena a desarrollismo de los 50 pero en la primera potencia del mundo lo hacen, luchan contra la desertización, fijan población, protegen los suelos y las comunidades locales y aumentan su autonomía estratégica a la vez que evitan desastres naturales por fenómenos meteorológicos extremos.

He oído a Feijó en Fribin una de las mayores industrias de Huesca y una de las mayores cárnicas de España decir Bifrin, varias veces y a Pedro Sánchez haciendo de cómico en el club de la comedia riéndose. El nivelito es muy mejorable.

Pero esperaba escuchar propuestas serias sobre energía y agua en el lugar en que más hay y en el que más dan y pueden dar. Claro que tendrán que recibir algo a cambio estas gentes que ven su tierra vaciarse o concentrarse en torno a Zaragoza.

Los jóvenes se van, las tierras se abandonan, los pueblos de piedra, en el Sobrarbe, Ribagorza, Jacetania, Serrablo, se quedan sin gente. El bosque se los va comiendo. Los de Jánovas consiguieron que no les inundaran el pueblo, pero no pudieron impedir que se les vaciara. Un valle que visto desde San Martín se te saltan las lágrimas por su belleza y su riqueza.

Aragón produjo un 129,8% más de energía de la que consume, generando 22.235 GWh mientras que su consumo se limitó a 9.679 GWh. En otras palabras, produce casi el doble de lo que necesita. Exporta el 54,3% de la energía eléctrica que produce, principalmente a comunidades vecinas deficitarias como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid.

La pregunta es qué recibe a cambio de agua y electricidad. ¿Cómo aumentar e incentivar ese trasvase vital? ¿Cómo se recompensa? Las grandes inversiones públicas se han ido a otras partes. Inversiones públicas en el campo de la IA, de la supercomputación, los Semiconductores, del Espacio, del CSIC, de las investigaciones biomédicas, la defensa y hasta de la fabricación aeroespacial se van a otros lugares.

Subirse en el Canfranero es una pena. Uno de los trayectos más bonitos de Europa no ha recibido la inversión pública que podría conectar Valencia con Canfranc. No estaría mal que la sede de Red Eléctrica o del IDAE estuvieran allí en lugar de Madrid, por ejemplo.

Otro gallo le está cantando con la inversión privada. Las grandes compañías tecnológicas quieren suelo, y energía renovable abundante y barata. Y aquí han puesto ellos su activo. Más del 89% de la energía generada en Aragón tiene origen renovable, frente a un 57% que marca la media del país. Aragón aporta el 15% de toda la energía renovable que se genera en España. El 54,6% es energía eólica, el 16,2% solar fotovoltaica y el 12,1% hidroeléctrica.

Aragón intentó quedarse con parte de sus excedentes para priorizar el consumo local. En marzo de 2023, el Gobierno de Aragón aprobó un Decreto-ley para priorizar la energía renovable en el consumo local, permitiendo utilizar los excedentes de energía sin integrarlos necesariamente en el sistema eléctrico nacional.

Sin embargo, el Gobierno central recurrió esta norma porque consideraba que no se ajustaba a la legislación estatal, y el Tribunal Constitucional la anuló definitivamente en octubre de 2024. O sea que se les da un palo a los aragoneses y no se les explica por qué ellos tienen que dar sin recibir nada a cambio. Aquí lo de la ordinalidad no cuenta. Me hubiera gustado ver a la exministra Alegría explicarlo.

Y estas cosas que son serias y determinarán el futuro de una España más solidaria e interconectada, no se explican en la campaña que decide sobre una de las comunidades menos pobladas, pero más estratégicas de España.

Claro, si tuvieran 8 regionalistas aragoneses en el Congreso de los Diputados otro gallo cantaría. Al final el premio a los leales es alentarle a la deslealtad y al individualismo o tragar sine die. Sistema perverso que está echando en manos de la extrema derecha a la mayoría de los votantes menores de 45 años en estas tierras desde las que escribo esta semana.

Comunidades como Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha producen mucha más energía de la que consumen; por el contrario, Madrid, Cataluña y el País Vasco necesitan del excedente de las otras. Te doy mi agua, mi electricidad y mis recursos humanos, y, para colmo te sobre financio con mis impuestos.

Aragón es el segundo mayor productor de energía renovable de España, exportando más de la mitad de lo que genera, pero el marco legal estatal le impide gestionar autónomamente estos excedentes, lo que genera tensiones territoriales sobre un recurso estratégico.

El País Vasco recibe un 61% más que la media del régimen común, sin embargo, sus políticos, sus lobbies, sus bancos y sus energéticas controlan el país y presionan para que Aragón siga aportando calladito a la red estatal de la que se benefician ellos. Cataluña está un 6-7% por encima de la media, Madrid prácticamente en la media, y Aragón ha caído recientemente por debajo de su posición histórica en el ranking de financiación.

Habría que releer a Joaquin Costa, el Jovellanos aragonés, cuyos planes y propuestas tardaron más de medio siglo en arrancarse en los años 20 y continuarse en los 50.

Sería lógico que las comunidades que más reciban, y el Estado, contribuyan más al desarrollo de inversiones e infraestructuras en Aragón, de las que nos acabaremos beneficiando todos, incluido no solo agua y electricidad sino baterías, datos, inteligencia artificial y naturaleza que son cada vez más importantes y bienes que debieran ser públicos.

Prometo uno como este para las elecciones andaluzas con foco a las oportunidades perdidas del Estado y a nuestras contribuciones netas a la demografía, balanza de pagos, exportaciones, minería, innovaciones, capital cultural e intelectual, turismo y comida para media Europa.

En esta España todos aportamos y todos recibimos, conectarnos con fibra óptica, redes eléctricas, canales de agua, ferrocarriles fiables, instituciones científicas y universidades excelentes y centros tecnológicos para todos… Conocernos, admirarnos, querernos, sumar, colaborar y compartir es el único camino para no caer en la irrelevancia por fragmentación paleta.