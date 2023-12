Papá, papá. ¡Mírame! ¿Me oyes?

La luz del sol entraba por la ventana con los mismos reflejos del Mediterráneo, a 200 metros del sitio que me vio nacer 70 primaveras atrás. Mi córnea trasplantada me impedía ver a contraluz. La luz me dolía en el fondo del ojo. Era muy molesto.

-Papá, estás en el Parque San Antonio. Has tenido un infarto. Te hemos operado.

Apenas reconocía la voz, ni la silueta.

-Tengo sed. - Tenía la boca seca por la anestesia.

- Papá. Puede que haya secuelas. Has estado mucho tiempo casi sin riego. ¿Quién soy?

Sabía que era mi hijo, pero no recordaba ni atinaba a decir su nombre. Tampoco recordaba su profesión. Pensaba que era ingeniero. Cuando se quitó de la ventana y le vi, con el pijama y el fonendo colgando pensé que no era él.

Eres el médico.

Bien papá, puedes hablar. ¿Cómo me llamo?

No sé.

Soy tu hijo, papá. Soy Ezequiel.

Ezequiel es ingeniero.

No papá. Vamos a tener que trabajar mucho para recuperar la memoria. Al menos parece que las capacidades de comunicación y habla están bien.

Tengo sed.

Tendrás que esperar un poquito a que orines. Tienes el gotero no pasa nada.

Me vi las manos llenas de manchas y la piel fina, transparente, un poco deshidratada.

-¿Sabes qué día es hoy?

- No sé bien.

-¿Qué es lo último que recuerdas?

- Mucha pena por los niños masacrados en Palestina y por el terrorismo de Hamás. Impotencia porque el mundo no podía impedir tanto dolor, tanta desgracia.

-Papá, estamos en 2044. Eso sucedió en 2023. Han pasado 21 años. Debes tener recuerdos más recientes. ¿Te acuerdas de mi boda? ¿De tus nietos?

- Tu ibas a ser ingeniero.

-Me enamoré de alguien que quería salvar vidas y me convenció que la siguiera en este camino. No quería hacer lo que tú. Trabajar toda la vida para que unos cuantos inversores se forraran y os dejaran las migajas.

-Eso no es así.

- Bueno, ya te contaré.

-¿Qué pasó con España?

- ¿Qué va a pasar? Nada.

- ¿Cómo que nada? Había una crisis profunda de confianza de la gente en la democracia. La gente se había desconectado del juego del secuestro de la democracia por los partidos. Las cortes no controlaban al gobierno. Había grandes dudas sobre la separación de poderes.

- Eso está resuelto.

-¿Cómo?

- Es largo papá. Tienes que estar tranquilo. Ya te lo contaré cuando te hayas recuperado. Tienes 20 años en blanco.

-¿Se rompió España?

- Ja, ja, ja, ja, ja. Me parto papá. Eso suena tan viejuno. Vuestra generación no entendió nunca lo que pasa cuando implosionan y se feudalizan y balcanizan los imperios. ¿Creísteis que Granada, incorporada a la Monarquía Hispana en 1492, o Málaga el 18 de agosto de 1487, a sangre y fuego, eran más españolas que Méjico en 1519, Santo Domingo o Cuba en 1511, que se incorporan prácticamente a la vez? No pararon de venir españoles de América, y eso ha salvado a España, la mitad de mis colegas son de origen Hispano. Madrid volvió a ser la capital de facto de Hispanoamérica. Cada generación de nuevos españoles tuvo menos complejos, aceptó menos la historia que nos habían hecho hispanistas extranjeros y empezó a unir las piezas del puzle que rompió Napoleón, el liberalismo, el imperio británico y la reacción. Las guerras Carlistas no sucedieron solo en la península, una enorme Guerra Civil se extendió por todos los restos de la Monarquía Hispánica. El imbécil de Fernando VII no ayudó, pero ya hace mucho que en los colegios estudiamos nuestra historia, no la que nos hicieron los hispanistas. Papá, los franceses no tienen francesistas, ni los británicos britanistas. Sois los únicos imbéciles que os habéis dejado escribir vuestra propia historia por extranjeros más o menos sesgados. Ahora sabemos y estamos orgullosos de que los últimos en rendirse al liberalismo anticlerical, individualista y mercantilista, que creó élites criollas burguesas, que esquilmaron América, fueron los propios indios, luchando por su modelo de vida y su patria. El individualismo, y el materialismo no han triunfado. La familia sigue siendo la base de nuestra Sociedad y la comunidad y la generosidad están por encima de los intereses individuales. Seguimos siendo hispanos. Seguimos prefiriendo compartir a medrar. Reír a tener. Vivir a ser. Lo nuestro antes de lo mío.

- ¿Y la UE que dice?

- La UE implosionó. El día que los británicos se fueron y, con los americanos, le encendieron el avispero con Rusia para impedir que algún día Rusia entrara en el Espacio Económico Europeo, sin energía y materias primas, con un Este negado a ceder soberanía, con países separados por la línea del Rin, la de toda la vida entre el Sur y el Norte. La comunidad y el individuo. Culturas católicas versus protestantes.

- Es verdad, una UE con Rusia tendría de todo. Industria, tecnología, materias primas y energía. Una pena porque los rusos son europeos con valores sólidos, ortodoxos. Herederos, a su juicio, de Roma a través de Constantinopla.

-Ahora el EEI tiene de todo.

-¿El EEI?

- Espacio Económico Iberoamericano. Tiene talento, energía, materias primas, industria…

- Ya veo. Habéis copiado lo bueno de la UE, pero para Iberoamérica.

- Más o menos.

- ¿Y los norteamericanos lo han permitido?

- Eso es otro tema, papá. Cuando la mayoría de las transacciones mundiales dejaron de hacerse en dólares, se empezó a entender con nitidez que el cambio del patrón oro al patrón dólar había sido un default en toda regla y que, desde ese momento, imprimir dólares y emitir deuda a saco, cuando la moneda de referencia es la tuya, era un inmenso fraude. Sin el dólar como moneda de referencia, EEUU también implosionó, como sucede a los imperios tarde o temprano. Ahora California y Texas son las economías más distintas y pujantes. Pocos se dieron cuenta del gol que Nixon le metió al mundo en agosto de 1971 y de paso ahí empezó el declive de Bretton Woods. La crisis del petróleo empezó ahí, en 1973 solo se materializó, y siguió con el rescate del Reino Unido en 1976. Ahora todo el mundo sabe que de dar 1/35 de onza de oro por un dólar a no dar nada concreto y convertir el dólar en dinero fiduciario, se produjo el mayor impago de deuda de la historia. Solo era cuestión de tiempo que el yuan chino hiciera su parte.

- ¿Y cuál es ahora la moneda de referencia?

- La crisis fue muy bestia. Se volvió al patrón oro, pero la moneda china lidera.

-Pues sí que os han pasado cosas. Cuéntame lo de la partitocracia. Resume.

-Cuando en las 13 colonias inglesas en América del Norte, se rebelan porque pagan impuestos como en Inglaterra, pero no tienen representantes políticos, se produce una insubordinación fiscal. No taxation without representation. Los ingleses de Norteamérica no querían la independencia inicialmente, solo querían dejar de ser ciudadanos de segunda, pagando impuestos, pero sin nadie que defendiera sus intereses. Cuando se independizan cambian al rey por un presidente que administra pero que se elige directamente y que es controlado, no elegido, por el congreso y el senado. El presidente no sale del congreso, sale de la voluntad popular y son las cámaras las que ejercen la representación y controlan al gobierno. Ahora en España es igual.

- ¿Somos una república?

- Sí. Hay circunscripciones electorales y se elige al representante de tu circunscripción. Se han reequilibrado las circunscripciones para que un voto de Barcelona o Madrid valga lo mismo que uno de Soria y se han incorporado mecanismos de solidaridad económica para los territorios menos poblados que pierden peso político, pero tienen garantizada la solidaridad en salud, educación, infraestructuras y servicios sociales.

- ¿Así de fácil?

- Hubo una enorme insubordinación fiscal. No taxation without representation. La gente estaba harta de partidos que no miraban por el pueblo ni controlaban al poder.

- ¿Federal o confederal?

- Federal.

- ¿Hay partidos?

- Sí, los mismos, pero ahora tienen claro que los diputados y senadores trabajan para sus votantes y no para el jefe del Partido que los pone arriba o abajo en las listas. Ahora los partidos se lo curran mucho para buscar a los mejores representantes para cada circunscripción electoral. La vuelta a la tortilla total.

- ¿Y dices que España va bien?

- Como una moto. Y los países del EEI también, crece la población con la llegada de españoles de América, la famosa España vacía no existe, los pueblos se repoblaron. Como en la Reconquista, fueros, privilegios y cartas pueblas. Tú siempre decías que economía y demografía iban juntas, ¿recuerdas?

