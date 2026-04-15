Río Chíllar en Nerja: la Junta evalúa dos proyectos para reabrir el paraje cerrado casi tres años

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía evalúa dos proyectos para reabrir el río Chíllar en Nerja tras casi tres años cerrado. Las propuestas admitidas son de Iniciativas Turísticas Ardales (Hermanos Campano) y Sando, ambas con modelos de gestión privada y control de acceso. Ambos proyectos contemplan limitar el acceso diario a unos 500 visitantes y establecer un sistema de entradas de pago para preservar el entorno natural. El paraje fue uno de los más visitados de Málaga, pero se cerró por riesgos de incendio y seguridad debido a la masificación.

La Junta de Andalucía sigue dando pasos en su apuesta por adjudicar a una empresa privada la explotación y el control de accesos al río Chíllar, en Nerja. El paraje permanece cerrado desde hace casi tres años para uso recreativo.

Fuentes de la Administración regional han precisado a EL ESPAÑOL de Málaga que ya se ha celebrado la mesa de evaluación de los proyectos que optan a hacerse con la concesión del espacio y que se han admitido dos propuestas: una de ellas la del grupo Hermanos Campano —a través de Iniciativas Turísticas Ardales—; la segunda, la de Sando.

Una vez superada esta criba inicial, han sido abiertas las plicas, confirmando que la documentación presentada por las entidades es correcta. Desde ese momento, se reclaman los informes sectoriales necesarios.

En concreto, se realiza consulta a distintos organismos antes de pronunciarse sobre cuál de las propuestas resulta más ventajosa.

Entre ellas, destacan los pronunciamientos de Sostenibilidad, tanto a Espacio Natural Protegido como al Servicio de Gestión del Medio Natural; de Turismo, así como de Protección Civil y el 112.

El tiempo que necesiten estos organismos para emitir sus informes es clave para confirmar el río Chíllar podrá reabrir al uso recreativo este verano.

De los rechazos iniciales a una nueva pugna empresarial

El movimiento se produce después de que la Administración autonómica reactivase a finales de enero el procedimiento de competencia de proyectos para el Chíllar, tras el fracaso del primer intento de privatizar el acceso al paraje.

En ese primer intento fueron rechazadas las tres propuestas empresariales —entre ellas la de Iniciativas Turísticas Ardales (Hermanos Campano), Sando y Viajes Verano Azul— y se abrió de nuevo un plazo para que el promotor inicial presentase su proyecto técnico definitivo y para que otras firmas registrasen alternativas.

La iniciativa actual parte de una solicitud de Iniciativas Turísticas Ardales, S.L.U., vinculada a Hermanos Campano, que pidió autorización para ocupar el cauce con fines turísticos y un sistema de acceso controlado.

Con esa petición sobre la mesa, la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural abrió un periodo de un mes para que se presentaran proyectos precintados, firmados por técnico competente y ajustados al Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

En su primer intento, la propuesta de Hermanos Campano planteaba la implantación de un sistema de venta de entradas y control de acceso, con personal en distintos puntos del recorrido, regulación de una zona de aparcamiento autorizada y la limitación de visitantes a unos 500 diarios, con precios estimados de entre 6 y 12 euros por persona, incluyendo seguro, y horario de entrada de 9.00 a 16.00 horas.

La idea, grosso modo, era replicar el modelo del Caminito del Rey: acceso de pago, cupos y gestión privada en un espacio natural de alta presión turística.

Sando, por su parte, planteó un proyecto con el que optimizar y mejorar el recorrido de los visitantes organizando la visita en un solo sentido, aguas abajo del río, de manera que se puedan "minimizar riesgos, optimizar la calidad de la visita y facilitar el recorrido de manera fluida".

En este caso, el recorrido empezaba en la zona de aparcamiento que será la llegada de los visitantes, desde donde se plantea ir en un bus lanzadera que recorrerá aproximadamente 9 kilómetros, distancia dividida en dos tramos: el primero, de 4,1 kilómetros, hasta la barrera sita en las Cuevas de Nerja; el segundo, de 4,9 kilómetros, hasta el fin de la parada del bus (zona del Pinarillo).

El servicio planteado por Sando se extiende entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre y prorrogable si la Administración lo ve oportuno. El recorrido se mantendrá abierto de Lunes a Domingo de 9 horas a 18 horas.

El aforo máximo sostenible considerado para la preservación ambiental debería ser calculado, pero estimamos que podría situarse en aproximadamente 500 visitantes al día, siendo el precio de cada entrada de 5,8 euros (con IVA), incluyendo un seguro. En el caso de la opción inicial el precio es de 4,8 euros.

El río Chíllar fue durante años uno de los parajes naturales más visitados de la provincia de Málaga, hasta el punto de que el “éxito desmesurado” llevó al Ayuntamiento de Nerja y a la Junta a clausurar el acceso recreativo, alegando riesgos de incendio y de seguridad por la masificación.