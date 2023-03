Dion murió al caer del balcón de un hotel de Mijas hace unos días: su familia pide ayuda para repatriarlo

Noticias relacionadas Rescatan en Mijas el cadáver de un hombre de 38 años que había caído de una sexta planta

Dion y Leanne habían elegido como destino vacacional Mijas para disfrutar del buen tiempo de la Costa del Sol. Nadie imaginaba el trágico final que les esperaba en el municipio malagueño. El pasado viernes 17 de marzo sobre las 2.30 horas el servicio Emergencias 112 de Andalucía recibió una alerta en la que los servicios sanitarios solicitaban la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado "porque había un varón que se había precipitado desde una sexta planta". La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. Dion murió en el acto.

Dion era británico, concretamente de Londres. Según cuenta su prima Naomi, era la primera vez que Dion visitaba el país. Tenía muchas ganas de disfrutar de España después de que el año pasado no pudiera venir por un problema con su documentación: su pasaporte no llegó a tiempo. "Cuando llegó a España, Dion llamó a su papá para decirle que estaba bien y mostrarle lo a gusto que estaba", recuerda en la publicación su prima Naomi. Sin embargo, no llevaba ni un día alojado en el hotel mijeño cuando sufrió aquella fatal caída desde el balcón de su habitación que acabó con su vida.

La tragedia, según explica Naomi, ha causado una situación "absolutamente devastadora" para su pareja Leanne y para toda la familia que está en Reino Unido. "Dion fue un padre muy querido para Lacey y Logan, un hijo para Tina y un hijo para Mark, un hermano y mejor amigo para Tye, un hermano para Lacey, un socio querido para Leanne, un tío, un sobrino para muchos y un primo impresionante. Todos sus amigos dicen que era un tipo alucinante y Sarah, la esposa de su papá, disfruta de ser la abuela de sus hijos y también lo quería mucho", lamenta Naomi.

Naomi confía en el poder de las redes sociales para que la familia pueda descansar dándole un buen funeral a Dion."El dinero recaudado se utilizará para pagar la repatriación del cuerpo de Dion. Si sobra algún dinero, se dejará para sus hijos. Gracias a todos los que han donado por su generosidad hasta ahora. Estamos realmente agradecidos", indica en el comunicado de la recaudación de fondos, en la que de momento han logrado ya más de 5.000 £ de las 10.000 que necesitan.

Sigue los temas que te interesan