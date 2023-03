Rescatan en Mijas el cadáver de un hombre de 38 años que había caído de una sexta planta

Noticias relacionadas Detenido en Mijas (Málaga) un fugitivo lituano buscado por tráfico de hachís

Los servicios de Bomberos y de las Fuerzas de Seguridad del Estado han rescatado en Mijas (Málaga) en la madrugada de este viernes el cadáver de un hombre de 38 años que se había precipitado a un río desde la sexta planta de un edificio.

Así lo han confirmado fuentes del servicio Emergencias 112 Andalucía, que han informado de que sobre las 02:30 horas de la madrugada de este viernes tuvo entrada una incidencia. En la misma, los servicios sanitarios solicitaban la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado de los Bomberos "porque había un varón que se había precipitado desde una sexta planta".

El edificio es un hotel localizado en la calle Butibamba, en el núcleo de la Cala de Mijas. Desde 112 no saben precisar las circunstancias en las que hay detrás del suceso. Sobre el particular, sí han aclarado que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Unas pesquisas que deben permitir dilucidar si se ha tratado de una caída voluntaria o no.

