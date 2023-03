Lolita halaga a las 'kellys': "Con una edad, te duele el cuerpo y más si tienes que quitar mierda de los demás"

A lo largo de su vida, Lolita Flores ha tenido que pasar por cientos de hoteles e incluso ha tenido que vivir por momentos en ellos debido a motivos laborales, pero no ha sido hasta ahora cuando le ha tocado verse por primera vez en la ficción interpretando a una camarera de piso en la serie Las invisibles, que ha presentado este jueves en el Festival de Málaga. Esta figura de la hostelería, en sus propias palabras, merece más voz y visibilidad en la sociedad actual.

Durante la presentación, que se celebró en el Teatro del Soho de Málaga, varias limpiadoras se acercaron a ver los primeros dos capítulos de la serie y charlar con la cantante y actriz, que les ha agradecido su labor pese a que muchas "cobran dos euros por hora".

Flores ha puesto en valor la labor de este colectivo mayoritariamente femenino pese a que en ocasiones los clientes no les ponen las cosas demasiado fáciles. "A veces los artistas dejamos las cosas por medio por ir deprisa; yo he tenido la gran suerte de que siempre que he ido a un hotel me he encontrado con gente muy leal, muy honrada, que nunca me ha quitado nada", ha expresado.

Así, ha añadido que cuando uno llega a su habitación de hotel se encuentra todo organizado, la cama "estiradita", "sin conocer la vida de quien te la ha preparado ni cuántos minutos de su vida se ha dejado en esa cama". "Con una edad, te duele mucho el cuerpo y más si tienes que quitar mierda de los demás", ha apuntado.

En este elenco de kellys, también podemos ver a María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Yaël Belicha y Elena Irureta, que muestran cómo es la vida de unas camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo del Mediterráneo.

Esta nueva producción los creadores de Merlí no es más que una serie muy optimista donde se denuncian las injusticias laborales de estas mujeres y los problemas cotidianos que tienen en sus vidas personales, que afrontan con humor lejos de rendirse.

