'Pollos sin cabeza', la serie que muestra con humor los entresijos más oscuros del fútbol

Cuando uno ve que la montaña rusa de la vida va hacia arriba, en lo personal y en lo profesional, se vuelve un poco loco. Si es en el mundo del fútbol, donde se mueven tanto los excesos y el dinero, más aún. De esto trata Pollos sin cabeza, la nueva serie de HBO que se estrena el próximo 18 de abril con Hugo Silva interpretando a un exfutbolista y actual representante de jugadores de fútbol al que las cosas se le complican en lo personal y en lo profesional.

La serie muestra los entresijos de la industria futbolística de una manera cómica y muy interesante. Carolina Bang, productora de la serie junto a su pareja Álex de la Iglesia, reconoce que ella no es particularmente "futbolera" y se considera "una inculta futbolística", pero reconoce que siempre le ha llamado especialmente la atención "las tripas de la industria de este deporte". "Mueve muchísimo dinero y genera mucha tensión a todos los que forman parte de ella", declara en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

En vista de su curiosidad, decidieron contactar con Jorge Valdano, quien ha sido realmente el creador de la serie junto a Pablo Tébar. Para Valdano junior, crear este guion ha sido de lo más gratificante que ha hecho a lo largo de su carrera en el mundo del cine. "Hemos contado la historia que queríamos contar y a mí eso me parece muy importante", expresa. Su padre hace un pequeño cameo en el primer capítulo y, al ser cuestionado por si la influencia del argentino se ha notado al escribir la serie, el guionista responde que "influye en la medida que es mi padre y que con él he podido ver el fútbol entre bambalinas". "Conozco muy bien ese mundo, estoy familiarizado con ese tipo de personajes y lo que me interesaba no eran solo los futbolistas, sino demostrar el lado humano de ellos, chavales muy jóvenes que no aprenden a gestionar todo lo que se les viene encima: fama, dinero...", afirma.

El encargado de protagonizar a ese futbolista perdido en la fama es Óscar Casas, quien asegura que jamás ha tenido especial interés en el mundo del fútbol. "Sin embargo, ha sido uno de los sets de rodaje donde mejor lo he pasado, precisamente por lo cómico que es todo. Al pobre Willy [su personaje] le falta un hervor, pero prometo que él es mucho más que sus bugattis", confiesa entre risas el actor, que ha atendido a los medios junto a Dafne Fernández, que interpreta a la pareja de Beto, el personaje de Silva en la serie. "Yo me encargo de aportarle cordura y ponerle los pies en el suelo a Beto, que es un adicto en todos los sentidos, pese a que casi no comprendo nada de este deporte ni sé quién es él", añade la actriz.

Dafne Fernández y Óscar Casas, personajes de la serie. Alba Rosado

Ambos disfrutaron trabajando en el rodaje como "unos niños". "La anécdota más llamativa es que en un lugar donde rodamos en el episodio cinco había muchas abejas. Pues una de ellas me picó muy cerca de mis partes íntimas. A todo esto hay que sumarle que yo soy alérgica a estas picaduras. Puede imaginarse todo el mundo el cuadro y mis posiciones", relata Dafne.

El director, Rodrigo Ruiz-Gallardón, asegura que Hugo es el alma de la serie y que trabajar con él es todo un gustazo. "Ha liderado a todo el equipo y desde primera hora ha repartido a todos sus ganas de hacer cosas y mucha positividad. Aunque parezca que no, eso se agradece después", explica. Así, manifiesta que aún "alucina" por cómo se produjo "la conjunción de los astros" para poder juntar a todos los actores que le interesaban en fechas. "Clavamos todo, hasta el presupuesto. Hemos tenido a todos los que queríamos en cada uno de los personajes", añade.

Pese a que la serie se anunció en un principio bajo el nombre de Monos con pistola, según apunta el director, consideraban que "pollos sin cabeza era una expresión más española que monos con pistola". "Se entendía, pero nos daba la sensación de que podía generar cierta confusión. Sin embargo, Pollos sin cabeza trata de expresar lo mismo, pero es más reconocible para todo el mundo", aclara.