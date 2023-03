Beatriz Luengo y Yotuel: "Si en Cuba nos han hecho de todo por hacer una canción, qué no harán al resto"

Patria y vida en pleno 2021 como respuesta al Patria o Muerte de Fidel Castro en el año 1959. Con este lema, Yotuel Romero y Beatriz Luengo hicieron que por primera vez en la historia fuera una canción la que provocara una revolución social y no al revés. El pueblo cubano salió a las calles en julio de 2021 en defensa de los derechos humanos y contra la dictadura cantando su tema Patria y vida.

Seis artistas cubanos ponen voz a la canción que compusieron junto a la española. 16 compases -ellos lo llaman barras- del tema narran el sufrimiento de los que están fuera del país por no poder regresar a casa por orden del régimen cubano, lo que se trata de un exilio forzado (Gente de Zona, Decemer Bueno y Yotuel). Los 16 restantes están escritos por raperos del barrio de San Isidro que siguen el movimiento liderado por el músico Luis Manuel Otero (Maykel Osorbo y El Funky), que cuentan el abuso policial al que están sometidos con el fin de silenciarlos. Con esta división, Yotuel quería mostrar las dos caras de una misma moneda cruel.

Ahora Beatriz Luengo estrena en el Festival de Málaga un documental que recoge gráficamente el crecimiento de esta canción desde su creación, dentro de su casa -el mismo día que supo que estaba embarazada-, hasta el momento en el que se alzan con dos Grammy Latinos pasando por el encarcelamiento de dos de los raperos que aparecen en el videoclip, el rapero Maykel Osorbo y el artista Luis Manuel Otero. "Ellos están en prisión solo por decir Patria y vida, por nada más", declara Yotuel en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

La creación de este documental nace tras acudir a Washington porque la canción Patria y vida entró a ser parte del libro del Congreso de Estados Unidos, junto al discurso de Martin Luther King para que futuras generaciones lo apreciaran como un "himno de libertad". "Cuando regresábamos de Washington le dije a Yotuel que lo que estábamos viviendo era como una película, tenía que ser un documental. Si nosotros no lo contábamos ahora, alguien lo contaría, pero tristemente creo que lo contarían dentro de veinte años, porque tristemente a las cosas históricas y trascendentales se les ve la repercusión con el paso del tiempo. Evidentemente, algún día Cuba será libre y nuestro lema Patria y vida será una pieza fundamental de ello, estoy segura", relata emocionada Beatriz Luengo.

Beatriz Luengo y los seis intérpretes del tema han sufrido mucho desde que salió la canción. De hecho, el día que la lanzaron no quisieron avisar públicamente del estreno por miedo a que el gobierno pudiera cortar la luz en la isla a modo de censura. Y así fue. A las pocas horas de salir el tema, la electricidad se cortó. Sin embargo, el pueblo salió a las calles a cantarlo, la dictadura no llegó a tiempo en esa ocasión. Ahí fue cuando los raperos se dieron cuenta de que Patria y vida sería un antes y un después en esa isla.

En ese sufrimiento han visto cómo desde el régimen apresaban al propio Maykel Osorbo, quien estaba en la isla durante el lanzamiento y con el que el propio Yotuel, durante la entrevista, intercambia mensajes de audio. "Maykel es un muchacho bueno, es un papá, un hombre al que han pegado y nunca procede con violencia, sino que se hace más fuerte. Este documental es un homenaje para él. Con un móvil de otro preso pudo ver el aplauso que dieron al documental en el festival de Miami y se emocionó mucho porque sintió suyo ese aplauso. Dijo que ojalá después de ese aplauso en algún festival aparezcan Otero y él", recuerda Luengo, que insiste en que no entiende cómo puede estar preso por simplemente cantar una canción que "no incita al odio, sino a escuchar a un pueblo silenciado".

Maykel está en una cárcel de máxima seguridad, cabe recordarlo, mientras que le hacen tortura de todo tipo, en palabras de Luengo. "Él está muy preocupado porque están también atacando a su hija. Le preocupa más lo de fuera", añade. En las manifestaciones de julio de 2021 que derivaron de la canción también fue detenido Luis Manuel Otero, quien tiene una sentencia de cinco años de prisión y al que han destruido toda su obra artística.

Para dirigir este documental, Luengo ha frenado su ritmo de vida durante un año y medio. Ha compaginado el rodaje de Upa Next con el montaje de edición del documental, pero para ella ha sido "un gusto". "Parar mi vida en todos los sentidos para hacer esto desde España, que era mi ilusión, ha sido una verdadera alegría", insiste Luengo, orgullosa del resultado y del mensaje que lanzan al espectador.

Llegan a España para presentar el documental después de haber pasado por el Festival de Miami, donde algunos defensores del régimen han tenido la oportunidad de ver el documental y criticarlo. Como recoge El Periódico Cubano, el cineasta Eduardo del Llano ha declarado lo siguiente al respecto: “Yotuel y Beatriz tienen razón: la música es muy poderosa. Con una sola canción consiguieron la desactivación del Movimiento San Isidro y que la mayoría de sus integrantes acabaran presos, exiliados o desterrados. Deberían grabar todo un álbum”.

A las críticas, Beatriz Luengo y Yotuel no les hacen ni caso. "A veces para reírnos, lo reconozco. En este documental solo nos basamos en hechos. No hay ninguna opinión. Me encantaría verles viéndolo y cómo al acabar tienen que buscar cómo defenderse ", resalta Luengo. Por su parte, Yotuel añade que "ellos siempre van a intentar desprestigiarnos sin ningún tipo de argumento". "Si la dictadura el tiempo que gasta en tratar de dañar a Patria y vida, lo gastara en los niños que están sin medicina, hospitales u hogares en Cuba, yo creo que hasta Cuba sería un lugar mejor. Patria y vida les causa tanto miedo... Es buena señal, cuanto más haters tengamos de Patria y vida es muestra de que vamos espectacularmente", expresa Romero.

"Me hace gracia que pierdan tanto tiempo en nosotros en los debates de la televisión. De mí han dicho que soy una actriz de telenovela de Televisa. Jamás he hecho telenovelas ni he trabajado en Televisa. Me han llamado gogó de discoteca porque saben que he sido bailarina. Buscan desacreditarme de la única manera que pueden, fíjate que tontería... Pero vamos, que no soy gogó y si lo fuera no hago al menos daño a nadie. Hago mi vida y soy libre. Es un poco ridículo todo lo que se inventan", espeta Luengo.

Dos Grammy

En el final del documental, se recoge cómo el grupo vivió que la canción se convirtiera en la gran protagonista de la ceremonia de entrega de la 22.ª edición de los premios Grammy Latinos en noviembre de 2021, en Estados Unidos. El tema-protesta se alzó con el gramófono de oro a mejor canción del año y a mejor canción urbana frente a artistas internacionales. Como Luengo apunta de manera acertada durante el documental, esto demuestra que cualquiera puede conseguir un Grammy "si trabaja duro". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo) Pese a que recuerda aquella noche como algo muy "especial y emotivo", la española lamenta que tan pocos medios la nombraran como española entre los ganadores de la noche. "Nombraron a muchos ganadores de la noche, pero no a mí cuando ese Grammy es para el compositor, no lo ganaba por casualidad. Soy mujer compositora. Fue muy lindo ganarlo. Me sentí muy orgullosa por todo lo que hemos conseguido como pareja Yotuel y yo y como mujer en una historia repleta de hombres", cuenta. Sin embargo, tuvo un sentimiento agridulce al hablar con sus padres, que vieron que nadie la nombraba. "No busco el reconocimiento. Pero hemos luchado tanto, hemos pasado tanto con este tema, que me dio pena por ellos, en serio. Pero bueno, me llegó mucho amor por redes y con eso me quedo", explica. Pese a todo, para Yotuel, lo mejor que les ha dado Patria y vida es un eslogan de futuro. "Nos ha dado el porqué de querer luchar, el porqué necesitamos una Cuba y Libre y el porqué de querer un país de inclusión. Queremos demostrarle al mundo que podemos salir de esa dictadura. Queremos demostrarle a los cubanos que si Dios nos mandó a esta tierra, nos mandó a ser alegres y a luchar por nuestros derechos, no para que nos humillen. Yo le decía a un amigo mío que no hay nada más parecido al pueblo judío que el pueblo cubano. Intentamos ser libres. Ellos lo consiguieron, tuvieron un pedacito que es de ellos. A ver si logramos nosotros nuestro pedacito", zanja.

