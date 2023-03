Los hijos de Jorge Valdano y Alberto Ruiz-Gallardón, unidos por una serie en el Festival de Málaga.

Se llaman Rodrigo y Jorge. El primero es director de cine y el segundo guionista y productor. Pese a que con sus nombres de pila parece que solo tienen en común que ambos se dedican a la industria cinematográfica, la realidad es que cuando les añadimos los apellidos se puede percibir otro detalle que ambos comparten: son hijos de personas célebres con todo lo que ello conlleva. Sus nombres completos son Rodrigo Ruiz-Gallardón y Jorge Valdano Sáenz, los hijos cineastas del exfutbolista Jorge Valdano y el que fuera alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Ambos han coincidido en la serie Pollos sin cabeza, que se estrena el próximo 28 de abril en HBO y que se ha estrenado esta semana en el Festival de Málaga.

Ambos llevan años dedicándose al sector cinematográfico. En el caso de Ruiz-Gallardón, este aparece en los créditos de filmes como El Bar o Las Brujas de Zugarramurdi, así como en Mi Gran Noche como asistente de dirección. Ahora, en Pollos sin cabeza, Álex de la Iglesia ha delegado en él y ha ocupado el puesto de director. Por su parte, Jorge Valdano es el guionista y productor ejecutivo de la serie y también tiene una consagrada carrera. Entre sus últimos trabajos se encuentra el guión de La Sala, para HBO, y de La Valla, de Atresmedia.

Al ser cuestionados ambos por EL ESPAÑOL de Málaga sobre cómo afrontan los prejuicios que puede provocar en sus carreras el hecho de llevar el apellido de sus padres, ambos reconocen que han conseguido "darle la vuelta a favor".

"Pese a que al principio puede ser complicado, que la gente te prejuzgue, lejos de ser una desventaja, puede ser una ventaja, porque te permite sorprender para bien o para mal. Al final hay ciertos estereotipos que piensan que el hijo de alguien debe cumplir una serie de miserias -que por supuesto cumplo-. En esa sorpresa que se llevan los extrañados, me he ganado muchos amigos. Hay quien me ha dicho 'Me extrañas que seas así, tío', a lo que yo suelo responder 'ya, porque eres imbécil'", explica el hijo de Alberto Ruiz-Gallardón.

Por su parte, Jorge reconoce que le costó bastante entender que tenía que vivir con ese apellido, hasta el punto de que sus primeros guiones los escribía solo con el apellido de su madre. "Yo no quería que la gente supiera que era el hijo de Valdano. Era como si necesitara demostrarme a mí mismo que podía triunfar como guionista sin necesidad de ese impulso extra que te da el apellido. Una vez que me lo demostré, cuando vi que podía dedicarme a esto por mí mismo, comencé a firmar con los de ambos para diferenciarme de mi padre", sostiene el guionista.

Jorge insiste en que siempre hay que aprender "a jugarlo a tu favor". "Yo creo que no podría estar sentado aquí en Málaga presentando Pollos sin cabeza si no me apellidara Valdano. Me han llamado para hacer esta serie de fútbol y quiero creer que no es solo por ser su hijo, sino porque les gusta mi trabajo y lo conocían porque ya habíamos trabajado antes, pero evidentemente también influye", añade.

