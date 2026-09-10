Hallan un esqueleto humano junto al centro comercial Guadalmina (Marbella): podría llevar años allí

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Las claves Generado con IA Un esqueleto humano ha sido hallado cerca del centro comercial Guadalmina, en Marbella. El hallazgo lo realizaron trabajadores de una empresa de fibra óptica que operaban en la zona. La Policía Nacional investiga el caso y los restos han sido trasladados para autopsia e identificación. Se sospecha que el cuerpo podría llevar años allí y que podría tratarse de una persona sin hogar.

Macabro hallazgo en la localidad malagueña de Marbella. La Policía Nacional ha abierto una investigación tras la localización de un esqueleto humano en las inmediaciones de la zona comercial de Guadalmina.

El cuerpo sin vida fue localizado la mañana de este martes, 8 de septiembre, por los trabajadores de una empresa de fibra óptica que realizaban labores en la zona. Tras el gran impacto inicial, los operarios avisaron de inmediato a la Policía Nacional para dar la alarma.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y se activó el protocolo judicial para autorizar el levantamiento del cadáver.

Los restos han sido trasladados para someterlos a la autopsia, una prueba que resultará determinante para esclarecer las causas del fallecimiento y lograr la identificación de la víctima, ya que, según fuentes consultadas, el cuerpo "podría llevar años allí".

El esqueleto aún conservaba prendas de ropa, un detalle por el que los investigadores sospechan que se trata de un varón. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición impide determinar mediante una inspección ocular si sufrió una muerte violenta o si falleció por causas naturales.

Entre las hipótesis, no se descarta que pudiera tratarse de una persona sin hogar que muriera mientras se refugiaba entre los arbustos de la zona.