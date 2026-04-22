La familia Valere cede la mítica discoteca a Mandala y a Joe Fournier diez años y se queda el restaurante diner-show

Las claves

Las claves Generado con IA La familia Valere cede la gestión de la mítica discoteca de Marbella al grupo Mandala y Joe Fournier durante diez años, pero mantiene el restaurante dinner-show. La discoteca reabrirá con el nombre Bonbonniere, marca ya presente en Tulum y Mykonos, mientras el restaurante recupera la histórica denominación Olivia Valere. El restaurante-show ofrecerá alta gastronomía y espectáculos, y abrirá la temporada el 13 de junio bajo la gestión de la familia Valere. El relevo generacional divide el emblemático espacio: la familia conserva el restaurante y alquila la discoteca, que fue epicentro de la jet set internacional, a nuevos operadores.

El nombre de Olivia Valere no desaparecerá de la noche de Marbella, pero ya no alumbrará una discoteca. La familia de la empresaria francesa, fallecida en junio de 2022, ha decidido reservar la marca histórica para el restaurante con espectáculo del Palacio de Babilonia, que hasta ahora operaba bajo el nombre de LOV y que iniciará temporada el próximo 13 de junio.

La discoteca propiamente dicha, cerrada tras casi treinta años como epicentro de la jet set internacional, reabrirá en paralelo como Bonbonniere, bajo gestión del grupo mexicano Mandala y del multimillonario británico y boxeador Joe Fournier.

Es el final de una etapa y el comienzo de otra sobre el mismo enclave de la Milla de Oro. Los Valere conservan la propiedad, pero el negocio nocturno queda partido en dos. Por un lado, el restaurante-show recupera la denominación original, "la marca principal", según el comunicado de la compañía, con el argumento de que Olivia Valere "forma parte del imaginario de la noche marbellí" y merece seguir encabezando la propuesta de la casa.

Por otro, el club que hizo historia en la noche marbellí cambia definitivamente de manos durante la próxima década.

Del nombre LOV al regreso de Olivia Valere

La empresa presenta el movimiento como una "evolución" y una "nueva etapa" gestionada por "una nueva generación" de la familia, aunque sin citar nombres. La decisión estratégica, explican, pasa por "mantener Olivia Valere como marca principal, en línea con su trayectoria y reconocimiento internacional".

El concepto de restaurant–dinner show experience que hasta ahora se comercializaba como LOV pasa a llamarse de nuevo Olivia Valere, recuperando así la denominación que durante décadas estuvo asociada al local.

El espacio seguirá combinando alta gastronomía, espectáculo y atmósfera envolvente, y abrirá sus puertas también a eventos privados a medida. La temporada arranca oficialmente el 13 de junio.

Bonbonniere, la apuesta del grupo Mandala y Joe Fournier

La antigua discoteca, que llegó a reunir bajo sus luces a Mick Jagger, Prince, Bruce Willis, Eva Longoria, Julio Iglesias, Liz Taylor, Sean Connery, Paris Hilton o al magnate saudí Adnan Kashoggi, operará bajo otra lógica.

Los herederos de Olivia Valere, inmersos en una batalla judicial por la herencia de la empresaria, han optado por alquilar el local durante diez años a Mandala Group, la empresa de la familia Altamirano, que lo explota junto al británico Joe Fournier bajo la marca Bonbonniere, con presencia previa en Tulum (México) y Mykonos (Grecia). Será el primero de España.

El desembarco en España incluye, además de Marbella, una segunda apertura en Madrid. Por sus cabinas de DJ han pasado algunos de los artistas más reconocidos del panorama internacional, desde Claptone, Hot Since 82, Nic Fanciulli, Seth Troxler, Pablo Fierro, Maceo Plex hasta Damian Lazarus. Además, la marca fundada por Joe Fournier reúne a numerosas celebridades como Madonna, Usher, Bella y Gigi Hadid, Travis Scott y la familia Kardashian.

El legado de "la reina de la noche marbellí"

Olivia Valere, considerada por muchos "la reina de la noche marbellí", murió en junio de 2022. Tras su fallecimiento, la gestión de la discoteca había recaído en Xavier Valere, el menor de los tres hijos que tuvo con el abogado francés Philippe Valere. El reparto que ahora se consolida —restaurante para la familia, discoteca para Mandala y Fournier— sella el relevo generacional de uno de los espacios más icónicos del ocio premium de la Costa del Sol.